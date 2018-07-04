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亞德客6月績增12% 同期新高

2018-07-04 02:00經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

氣動元件大廠亞德客-KY昨（3）日公布6月營收14.88億元，年增12.4%，創同期單月新高。法人認為，受惠於智慧自動化需求持續升溫，加上新產能持續開出，今年營收、獲利有望續創新猷。

亞德客為專業氣動元件製造及研發廠商，主要產品有氣動控制元件（汽缸）、氣動執行原件（控制閥）、氣源處理元件及氣動輔助元件等，現為中國大陸氣動元件市占排名第二的大廠，比重約20%，僅次於SMC的34%。

受惠智慧自動化需求持續升溫，亞德客5月營收16.05億元成績，年增逾40%，創歷史新高後，昨日公布6月營收表現，單月14.88億元，月減7.3%，但仍年增12.4%，累計前六月營收81.71億元，年增27.5%。

亞德客指出，營收增長率降低的原因，主要是中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度；公司仍持續拓展品牌形象、開發新產品及新客戶以提高市場占有率，推升各行業的訂單均持續成長。

法人表示，亞德客受惠於智慧自動化需求升溫，加上新產能開出，電子與汽車業開發的新產品陸續發酵，又有微型線軌加入銷，今年產能應可較去年成長25%至30%，全年營收、獲利有望續創歷史新高。其首季合併營收36.09億元、年增28.3%，毛利率50%以上，稅後純益8.78億元、年增40.2%，每股稅後純益4.65元，獲利創同期新高。

亞德客目前來自汽車、自動化、3C電子等產業訂單持續成長，集團也不斷優化生產效率及經濟規模來提升利潤率。

營收

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