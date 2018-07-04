長照點線面／善用科技 突破居家服務困境

2018-07-04 06:50 經濟日報 劉庭軒



台灣進入高齡化社會，並且將快速的步入超高齡化社會，這樣的聲音已經不是第一次聽到，也不再是新聞，但是在如此需求強烈的氛圍下，為何標榜資訊能力領先全球，服務品質傲人的台灣仍然無法建立一個足堪示範且普及的標竿？

面對高齡化的問題，過去僅為以人力為中心的養老照護服務，隨著智慧科技的進步，必須新創不同的服務模式。

利用資通訊科技提升工作效率與被照顧者的生活品質，輔助或是彌補長照服務之不足，成為非常重要的課題，居家服務單位最大的困擾有三：

一、長照體系面臨照護人力短缺：少子化造成的人力短缺無法逆轉，台灣長期來缺乏照護體系所需求的專業人才訓練科系，使得長照體系無法依賴大量人員完成服務，也會面對人力成本持續升高的壓力。

二、長照體系與資訊產業間無法順暢溝通：長照體系與資訊產業領域差距過大，使得彼此間無法有效溝通，許多積極的業者都曾經嘗試投入「智慧長照」，然而往往以失敗告終，主要原因是兩方無法跨越產業的鴻溝，產出總是徒具形式沒有靈魂。

三、資通訊應用發展缺乏整合：台灣以中小企業的活力自豪，卻發展成各據山頭的獨立發展，雖然非常有創意，卻整合困難，導致在單一產業應用中變得複雜難行，服務單位本來就缺乏資訊能力，卻遇到不同產品完全無法整合的困境。

人口高齡化的趨勢愈演愈烈，人們的養老需求也日呈多元化、個性化和智慧化，運用科技來節省人力、提供不同場域間無縫服務的智慧照護，逐漸成為主流養老方式。但目前長輩在居家照顧服務、日間照顧中心、醫療機構之間的轉移也面臨到數項問題：

一、長輩的喜好、作息（用藥、接送）等照護資訊缺乏延續。

二、家庭照顧者支持與服務體系仍待強化（在哪裡找得到、誰可以提供、在家怎麼照顧）。

三、照顧者分身乏術無法照看時，長輩出事怎麼辦？

4.70%的日照服務用戶是失智症長輩，生活照顧上更需要照護資訊串接整合。這些居家服務單位在管理與服務的困境，我們將在下一期「智慧科技如何協助居家服務單位」進行詳細說明。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）