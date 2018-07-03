內科廠辦交易增溫 以台塑集團購置內湖T．CBD最亮眼

2018-07-03 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



信義全球資產Q2最新統計，北市商辦價格走勢平穩，市場交易量增加，平均售價維持在83.6萬元，資金資本化率小幅上調至2.46%，各商圈售價變動不大，不過內科廠辦交易明顯增溫，以台塑集團日前砸187億元購置內湖「T．CBD」最為亮眼。

信義全球資產經理王維宏表示，2018年第二季屬平穩復甦的一季，本季數據與上季相比變化不大，價格不變的情況下，激發不少觀望投資客進場增加買氣，其中建商買地情況熱絡，顯現建商及大型法人對市場信心依舊十足，投資意願持續擴張，預估下半年商用不動產依舊火熱。

從買賣交易來看，本季平均售價83.6萬元持平，平均資本化率2.46%，而這一季交易熱絡的A級和B級辦公也呈現價格持平的趨勢，分別是89.6萬元及72.8萬元。

若以各商圈來看，信義世貿商圈平均資本化率小幅提高，其餘商圈呈現持平狀態。整體而言，5季以來價格呈現區間盤整，處於平穩的走勢，但商用不動產交易量明顯增加，反應整體基本面好轉。

不過本季內科廠辦市場熱絡，除了台塑購入內湖「T．CBD」三棟，創見也買下麗寶總部大樓，內科平均售價維持在50.7萬的水準，而整體租金資本化率小幅上升至2.73%，租金也小升為1156元，內科商圈平均空置率4.75%。