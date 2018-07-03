德淵觀音擴廠第4季完工 熱熔膠年產5萬噸

2018-07-03 13:02 中央社 台北3日電



德淵企業今天指出，桃園觀音廠去年啟動擴建新廠，預計今年第4季完工，集團整體熱熔膠年產能可望達5萬噸，歐洲波蘭廠搬遷新址預計第3季動工，明年底完工。

德淵表示，台灣桃園觀音廠生產熱熔膠、紫外線（UV）固化接著劑，去年8月擴建第5期新廠，今年底前可望完工。

另外，德淵歐洲波蘭廠現址為租地興建，將在約1公里不遠處自地興建新廠，明年底完工即可將原廠設備搬遷至新廠區。

德淵與日商合資在江蘇無錫的工廠生產熱熔膠、潤滑油，江蘇鹽城廠則在去年完工量產。

熱熔膠除工業用途，用於電子產品的黏著，也可做為書籍裝訂、包裝、紙尿褲的接著劑。