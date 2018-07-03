飛機上網嘛ㄟ通 電信業搶高空商機

2018-07-03 11:31 中央社 台北3日電



打卡漸成趨勢，出國上網不稀奇，搭飛機也要上網。國內電信業者積極搶進航空漫遊新市場，繼電信三雄後，台灣之星也宣布推出新台幣288元起「航空漫遊」日租吃到飽服務。

台灣之星今天宣布推出全新「航空漫遊」日租吃到飽服務，即日起，台灣之星用戶申辦，就能在2萬英呎的飛機上無線上網吃到飽，日付388元，T-Club VIP再獨享100元折扣優惠，每日288元，但必須是長榮航空、國泰航空、新加坡航空、土耳其航空、阿聯酋航空等22家航空公司指定機型。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣人每天滑手機的時間高居世界第一，就連出國在外也喜歡在社群平台打卡分享。據旅遊業者統計，高達97%的國人海外旅遊時會使用網路，遠高於亞太區及全球平均。台灣之星持續擴大國際漫遊版圖，讓用戶在飛行途中也享受上網樂趣。

中華電信去年迎接跨年出國旺季，首度推出「航空398」方案，與21家航空公司合作，讓客戶於飛行航程中也能用手機上網，連續24小時上網吃到飽398元，合作航空包含長榮航空、國泰航空、新加坡航空、荷蘭航空、阿聯酋航空等航空公司特定機型。

目前遠傳電信與台灣大哥大的航空漫遊都是與AeroMobile合作，遠傳電信也提供每日399元航空上網吃到飽方案。