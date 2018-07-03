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30年老屋行情剉咧等？ 這項調查讓屋主心驚

2018-07-03 09:42經濟日報 記者游智文╱即時報導

都更整合難，全台老房子愈來愈多，但永慶房屋民調顯示，都會區民眾普遍不喜愛買老屋，桃園、新竹、台南市都只有1%民眾表示願意買30年以上老屋，新北僅3%，北市也僅有4%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，雖然民調顯示只有極少數願意買30年中古屋，但30年中古屋公設比普遍較低，房價較便宜，對於預算有限的購屋者，仍是購屋選項之一，民眾期待和現況並不相同。

不過，由於各都會區30年以上中古屋占比都相當高，台北市甚至將近七成，面臨供給大，買方購買意願低落，屋主應該有所警悟，雖然房價已相對便宜，但屋主若想順利出售，讓利仍是較好方式。

吉家網不動產董事長李同榮也認為，受惠都更話題，大台北一度房子愈老愈值錢，但現在已不同。現在會買老屋的，大多是首購族，都更投資客已消失，換屋族也不考慮。首購族要的是便宜，老屋只會愈來愈不值錢，未來五到十年，若仍無都更機會，隨屋齡更老，銀行貸款縮減，買方更少，貶值會更明顯，建議想換屋的老屋屋主應儘早出售。

永慶房屋近日針對民眾購屋偏好進行調查，屋齡方面，包括新竹在內，七大都會區消費者都偏好五年內的新成屋，占比多在三成以上，新竹縣市占比43%最高，台北市也達29%，將近三成。

其次為屋齡五到十年的中古屋，占比也都在二成四以上，桃園占比三成最多，新北、台南都是29%。

預售屋因為價格較高，北北桃消費者偏好占比都僅個位數，約7%~9%，新竹及以南則在一成到一成二之間。

30年以上中古屋，房價相對便宜，一般認為會有不少人青睞，但市調顯示，不分南北，消費者幾乎都不太考慮，高雄表示願意買老屋的人最多，但占比也僅6%，北市4%，新北、台中都3%，其他都會區都只有1%。

30年以上中古屋沒人想買，但根據內政部統計數據，七大都會區屋齡超過30年的老屋都占三成以上，其中新北、台南與高雄市老屋比重43%至47%，台北市老屋則高達67%。光是新北就達67.6萬戶，台北也有59.6萬，大台北合計就達127萬戶。

謝志傑表示，雙北市人口多，住宅需求大，新屋供給有限，房價高，老屋對於預算有限的購屋者，仍是不得不的購屋選項，桃園以南都會區，有許多重劃區可供發開供給，區域房價普遍親民，因此若非地段精華的30年以上的老屋，非消費者首選，反而面臨房價修正壓力較大，建議屋主若有誠意買方出現，應把握轉手機會。

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記者游智文／攝影
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老屋房價

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