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美國商會 無法退款的旅館房價對旅客才有利

2018-07-03 06:10聯合報 記者孫中英╱即時報導

陸客不來、軍公教年改上路，台灣觀光業正在拉警報。台北美國商會表示，旅遊及觀光業是整體經濟的主要推動力，但台灣旅遊觀光業對國內生產總值及就業環境貢獻，遠不及整個東北亞地區平均值。

美國商會指出，以旅遊觀光對國內生產總值「直接貢獻」的預估成長率來看，東北亞平均成長率有5.9%，台灣預估成長率只有2%，在全球排名第174名，中國大陸成長率排全球第3名，香港排第15名，表現遠比台灣出色。

美國商會旅遊與觀光委員會在今 、2018年度的白皮書中，還特別「大力呼籲」觀光局，應該允許旅館業者推出「取消訂房，可不退款的房價」，此舉不僅能振興觀光業，對台灣經濟也有好處。

「無法退款」的旅館房價，對旅客有利？乍聽之下，不可思議。但美國商會說，這是不爭事實，因為「不退款的訂房價格」，絕大部分會比取消訂房、但可退款的房價「低許多」。也就是說，旅館業為降低空房率，會很樂意提供折扣給「願意接受不退款的房客」。

美國商會說，多年來，航空業早就依照這個原則制訂不同的機票價格，消費者也早就熟悉這樣的遊戲規則；許多旅客樂於購買價格更便宜，但不接受退款的機票，預訂國外旅館也一樣，只要日期確定，會優先挑選不退款的優惠房價。且這種優惠價格，往往可省下「至少3成費用」，省下的錢，旅客有更充裕的預算，可在旅遊當地消費購物，或停留更多天。

美商主張，旅館房間，就像飛機座位一樣，「有時間性」，要在限定時間內使用，否則就作廢。就像水果一樣，若有客人將「已買回兩周的水果拿來退」，沒有人會認為攤商應該要退錢給他。同理，若旅館在特定的需求時段(例如農曆新年)之前的幾個月內，以超低折扣價銷售不可退款的房間，也不該因為客人臨時改變計畫取消房間，旅館就必須全額退款。因為這些被臨時取消的客房，已來不及轉售。

美國商會去年白皮書中，已提出這個建議。但美商說，「不幸的是」，進展速度不如預期，今年捲土重來

。美商說，觀光局可能認為，會有消費者，會因為「不退款規定」而蒙受損失。但相較其他數10萬、甚至數百萬名消費者可因此省下金錢而獲獲，這樣的損失及風險，小了許多。若透過全面性加收費用，來保護這些極少數人，但犧牲掉大部分消費者權益，才相當不公平。

美商還表示，允許旅館業者推出「不退款」的房價，除對國內外旅客「更加有利」，能嘉惠旅館業本身，且若能取消訂房就須退款的規定，代表台灣法規接軌國際，吸引更多旅客來台觀光，為台灣整體經濟，帶來更大貢獻。

美國商會旅遊與觀光委員會在今年度白皮書中，呼籲觀光局，允許旅館業者推出「取消訂房...
美國商會旅遊與觀光委員會在今年度白皮書中，呼籲觀光局，允許旅館業者推出「取消訂房，可不退款的房價」振興觀光業。記者孫中英／攝影
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