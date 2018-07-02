邀你線上看 央行券幣數位博物館推出主題特展

2018-07-02 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



為充實中央銀行券幣數位博物館（https://museum.cbc.gov.tw）內容，並增加其趣味性、知識性與教育性，中央銀行於本（7）月2日起在該網站「虛擬展覽館」項下，再推出「藝術天地」線上主題特展，本次特展挑選以藝術為主題之鈔券，區分為「繪畫」、「舞蹈」及「雕塑」等三單元，作個別專題介紹。

一、繪畫：包括挪威愛德華•蒙克的壁畫「太陽」、法國保羅•塞尚的油畫「蘋果和餅乾」，以及馬其頓斯托比古城教堂的馬賽克拼花「孔雀」等。

二、舞蹈：包括具有白俄羅斯民族特色的芭蕾舞劇「最愛」、亞美尼亞人民出征前的戰鬥舞蹈「馬刀舞」，以及印尼峇里島的傳統舞蹈「雷貢舞」等。

三、雕塑：包括瑞士雕塑家賈科梅蒂的銅雕「行走中的男人」、柬埔寨著名風景區吳哥窟內的石雕「高棉的微笑」，以及存放於法國羅浮宮的希臘「勝利女神」等。

央行本次共展出66張鈔券，民眾可隨時於本網站線上觀賞世界各國鈔券之設計風格與特色；並經由本主題介紹，體會到鈔券不僅是日常交易工具，更具備藝術的魅力，值得好好欣賞。

央行表示，未來除繼續增補充實本博物館網站內容外，並將不定期推出各類主題特展供民眾瀏覽。