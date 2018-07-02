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年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

買方縮手！ 北中南移轉量同步衰退逾一成

2018-07-02 13:36經濟日報 記者游智文╱即時報導

記者游智文／攝影
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各直轄市地政局今(2)日陸續公布6月建物買賣移轉棟數，目前公布的台北市、台中市、台南市以及高雄市相較上個月皆呈現衰退趨勢，其中以台南市月減18%最多，其次為台北市月衰退16%，台中、高雄衰退也逾一成。和去年同期相比，台中年減15%，高雄年減更達18%，僅台北持平。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，今年以來利空消彌，買方積極看屋，但股市萬點續航，加上政策對於房市友善、前五月移轉量數據佳等因素，讓賣方樂觀看待後市，不願讓價出售，買方殺價不成，猶豫期拉長，交易量因此出現明顯減少。

南部二都衰退幅度大，全國不動產南區會長楊俊雄表示，部分購屋人認為年改上路，經濟景氣可能下滑，且年底選戰未明，加上一個月內斷交兩國新聞一出，購屋人認為政治的不穩定性，有影響台灣未來經濟發展的疑慮，因此轉而觀望。

根據各地公布的6月移轉量，台北市2,204棟，月減16.2%、年增0.7%；台中市移轉量3,290棟，月減10.2%、年減15.5%；台南市1,789棟，較上個月減少18.3%、年減1.9%；至於高雄市則為2,720棟，月減13.2%、年減18.8%。

全國不動產大台北市經理許智堯指出，目前台北市房市交易穩定，大多是市中心換屋族，看中蛋黃區價格修正，在投報率合理之下，積極進場購屋，但近期屋主心態轉硬，買方殺價並不如第一季容易。

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