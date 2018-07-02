紙類一路旺到明年 正隆越南廠試車順利

2018-07-02 13:21 中央社 台北2日電



暑假飲料食品旺季，推升紙類包裝需求大增，工紙大廠正隆表示，國際廢紙價格平穩，且最近中元節相關食品飲料包材出貨旺盛，估計一路旺到明年；正隆全新的越南紙廠試車順利。

每年從第2季起進入夏季飲料和食品旺季，再加上華人的端午節、中元節、中秋節等，都是食品和飲料的旺季，各種紙箱包裝需求量非常大，正隆表示，今年的出貨量相當正常，台灣工紙廠年產量160萬到170萬公噸全滿。

正隆指出，大陸從去年第4季起禁止夾雜過多垃圾的國際廢紙進口，只核准篩選夠乾淨的廢紙進口，造成大陸國內廢紙飛漲，國際廢紙價格低落，目前美國進口廢紙每公噸約180美元，與去年上半年的每公噸280美元差別甚大。

正隆指出，除了華人傳統節慶各項食品和物品推升包裝紙箱的需求外，大陸雙11、雙12購物節近年購物量不斷推升，帶動包裝紙箱大量需求，再加上年底要為農曆年需求出貨紙箱，估計工紙需求可以一路旺到明年。

正隆在越南平陽省寶翠工業園區有一塊75公頃大的造紙廠，正隆打算分5期逐年開發，目前第1期年產30萬公噸紙機正在測試中，預計8月下旬可全力投產。

造紙類股今天開高走高，最高上漲0.84%，但午盤起翻黑下跌約0.1%，正隆股價開高後在平盤17.15元上下狹幅游走，最低17元，跌幅0.87%，成交量近700張；另一家工紙大廠永豐餘投控亦在平盤12.05元上下游走。