台灣高鐵搭乘人數將破5億 幸運兒可獲免費乘車券

2018-07-02 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵營運累計搭乘人數即將突破五億人次大關！高鐵公司為感謝旅客支持並積極實踐「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，即日起推出「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第五億人次旅客及前後購票的旅客，有機會獲得「無限搭乘紀念年票」、「高鐵假期雙人遊」等獎項。高鐵公司更將自第4億9,900萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有十位旅客可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券四張。敬請近期購票的旅客，務必保留票根，第5億個幸運兒，可能就是你。

同時，高鐵公司也在全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」活動，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票兩張，限量50份。中獎名單將於活動結束後公布於活動網站。敬請旅客把握機會，打卡分享跨越五億的高鐵美好生活。

高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至今年7月1日，累計已售出4億9,645萬餘張票，預計7月下旬累計售出張數即可突破5億人次大關。提醒近期購票的旅客，務必保留票根，以便對獎，台灣高鐵Looking for you，第5億個幸運兒，可能就是你。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」活動包括兩部分，其中，「尋找第五億個你」活動，除「頭獎」第5億位幸運旅客可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前兩位及後兩位旅客，則可分別獲得「二獎」--不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。此外，高鐵公司更將自第4億9,900萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有十位旅客將可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券四張。