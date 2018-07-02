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空軍官兵活動中心走入歷史 標售地上權底價36.7億

2018-07-02 12:02經濟日報 記者游智文╱即時報導

位於北市仁愛路與復興南路口的空軍官兵活動中心，財政部國產署今（2）日公告招標設定地上權案，面積約1,139.5坪，底價36.7億元，將於9月3日軍人節開標。

空軍官兵活動中心原為提供官兵、眷屬住宿和餐飲服務設置，隨著社會改變，後來轉型對一般民眾開放。由於該處屬於低用度國有土地，在產權移交後，國有財產署於日前掛起藍色帆布，正式展開拆除工作，並公告招標地上權。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，空軍官兵活動中心地上權標案基地範圍第一次釋出標售，換算每坪底價約322萬元，底標金額高，整體開發成本高，估計國產署是先放消息試水溫，若流標後再向下調整。

根據公告資料，空軍官兵活動中心使用分區為第三種商業區，基地四面臨路。設定地上權期間為70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整，年息率則為3.5％，用途限制不得作住宅使用。

張旭嵐分析，目前台北飯店餐飲業疲弱，開發商辦大樓，租金也難有信義區Ａ級商辦的租金水準，該案地屬精華，因此底價不低，除非壽險財團有插旗的決心，或有具體開發用途，如醫院、綜合型的商場商辦或企業總部大樓，否則以這樣的高底價門檻，第一次標售的可能會流標收場。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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地上權空軍國產署

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