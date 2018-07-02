親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
桃大誠廣豐特區

苗栗以南10縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

世足／延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

長榮航台北-清邁開航於清邁舉行慶祝晚宴

2018-07-02 06:39經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空7月1日首航台北－清邁，並於泰國舉行慶祝晚宴，未來天天直飛泰北最大城，是國籍航空唯一直航清邁航線業者。

長榮航空增加清邁航點後，泰國航班將拉高到35班，可提供旅客泰國不同點進出，擴大台灣旅客到泰國深度旅遊方便度。

台北-清邁首航慶祝晚宴。記者黃淑惠／攝影
台北-清邁首航慶祝晚宴。記者黃淑惠／攝影
分享

長榮航空泰國清邁

相關新聞

五福董座許順富愛才 自掏腰包助員工進修

2018-07-02 01:33

搶轉機商機 長榮強攻歐洲客

2018-07-02 01:33

五福旅遊南霸天 營運高飛

2018-07-02 01:33

長榮直飛清邁線 開航

2018-07-02 01:33

工業4.0論壇／海英俊：智造升級 產業關鍵課題

2018-07-02 00:17

點子農場／人生慶典 加值餐飲事業

2018-07-02 00:11

行銷最錢線／啟發式廣告 加速購買

2018-07-02 00:11

策略經營／史瑞斌…創新求變 跨業發展

2018-07-02 00:11

經濟書坊／口碑行銷 事半功倍

2018-07-02 00:10

台灣虎航高雄第六條航線 高雄－名古屋今首航

2018-07-01 18:03

拓展東南亞航網 長榮台北－清邁航線今開航

2018-07-01 13:23

廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13

瘋世足 運彩新手首次投注一百元抱回三萬元

2018-07-01 12:26

搶攻南向商機 長榮今首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:32

長榮航空今日首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:30

長榮-清邁航線今開航 天天直飛泰北最大城

2018-07-01 10:29

中油觀塘案 周二環評

2018-07-01 01:16

貿易戰開打 卓永財：智慧製造添契機

2018-07-01 01:16

貿易戰贏家 工具機廠接單創高

2018-07-01 01:16

多國布局 遠東新不怕貿易戰

2018-06-30 01:15

遠東新擴產 躍全球PET三哥

2018-06-30 01:15

蓋業界唯一智慧工廠 廚具大王鐵皮屋突圍記

2018-06-29 10:00

一場球賽賣出100萬隻蠟筆 老字號台廠搭上世足熱

2018-06-28 11:09

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06
看更多

熱門文章

瘋世足 運彩新手首次投注一百元抱回三萬元

2018-07-01 12:26

離岸風電國產化多9100億 台大醫：喝奶何必養乳牛

2018-07-01 11:49

下半年美元高利存款利率飆上4% 優惠只限7天

2018-07-01 14:50

欠稅大戶名單出爐 黃任中家族欠稅逾50億再奪冠

2018-07-01 11:02

加速潛艦國造 台船擬招考200人3年來新高

2018-07-01 14:15

分析師變董座 洪進揚擘畫群創小而美？

2018-07-01 13:10

匯損略減 壽險業今年前五月獲利暴增七倍

2018-07-01 15:41

群創重回TV整機組裝 法人；效益待觀察

2018-07-01 13:10

高雄鳳山房市夯 16個月居市區不動產交易量首位

2018-07-01 07:54

鴻海要找美國菁英組AI軍團 郭台銘親赴史丹佛大學演講

2018-07-02 01:33

電動自行車外銷6年成長17倍 台灣出口隱形冠軍

2018-07-01 12:47

歐盟反避稅 我恐列黑名單

2018-07-02 00:17

欠稅超大戶都愈欠愈多 只有他減少

2018-07-02 05:58

「3化」為尊 群創拚技術突圍

2018-07-01 13:10

聯電全球化布局 法人按讚

2018-07-02 01:33

列稅務黑名單？ 我急赴歐盟溝通…

2018-07-01 23:01

區塊鏈技合正夯 兩岸聯盟1日成立

2018-07-01 18:34

陸砍太陽能補貼重傷台廠 矽晶圓廠擬組聯盟自救

2018-07-02 01:33

欠稅大戶 幾乎都是老面孔

2018-07-01 13:29

廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13

忘記繳稅或申報錯誤如何補救 國稅局告訴你

2018-07-01 16:20

全國前20大欠稅大戶 前三名仍是「舊面孔」

2018-07-01 10:25

欠稅大戶名單更新 黃任中家族欠稅逾50億居首

2018-07-01 10:16

長榮航空今日首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:30

不只油價漲 今起桶裝瓦斯也要漲

2018-07-02 05:57

長榮-清邁航線今開航 天天直飛泰北最大城

2018-07-01 10:29

券商整併 金管會給胡蘿蔔

2018-07-02 00:29

台灣虎航高雄第六條航線 高雄－名古屋今首航

2018-07-01 18:03

獨董任命…金管會擬2遊戲規則 1個超誇張

2018-07-01 23:11

拓展東南亞航網 長榮台北－清邁航線今開航

2018-07-01 13:23

搶攻南向商機 長榮今首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:32

台新金總座專訪／父子兩代 都是吳家左右手

2018-07-02 00:42

聯電布局／考察到動工 僅花三個月

2018-07-02 01:33

毅嘉公布6月營收 月減一成

2018-07-01 18:27

台新金衝獲利 拚當領導品牌

2018-07-02 00:42

教授兼任獨董 金管會提解方

2018-07-02 00:29

投資型保單賣翻天 前五月保費銷量2,288億

2018-07-02 00:29

聯電布局／和艦拚A股 有助技術不外流

2018-07-02 01:33

目標到期債商品 牽動市占洗牌

2018-07-02 00:29

生技股利多連發 迎資金潮

2018-07-02 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top