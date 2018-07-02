親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
桃大誠廣豐特區

世足／延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

世足／俄羅斯PK大戰守住兩球 4:3淘汰西班牙晉8強

長榮直飛清邁線 開航

2018-07-02 01:33經濟日報 記者韓化宇黃淑惠／清邁報導

長榮航空昨（1）日開航台北直飛清邁航線，長榮航空總經理孫嘉明（左三）、發言人柯金...
長榮航空昨（1）日開航台北直飛清邁航線，長榮航空總經理孫嘉明（左三）、發言人柯金城（左一）親搭乘首航班機到清邁，參加歡迎儀式；左二為中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源。 記者韓化宇／攝影
分享

長榮航空昨（1）日開航台北直飛清邁航線，為時隔二年後，長榮航再開闢東南亞新航線。長榮航空總經理孫嘉明表示，緬甸仰光、馬來西亞檳城將是下個評估開航的城市；未來引進波音787後，將考慮替換飛河內等城市的A321窄體機，進一步擴大東南亞市場的運能。

台北-清邁航線開闢後，長榮航每周將有128班飛往東南亞11個城市，其中每周將有35班飛往泰國，班次密集。該航線為早去午回的航班，除了讓旅客有充裕時間規劃行程，也配合每周82班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

目前該航線每日飛航一班，以A321-200機型執飛，機上配置八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
昨日首航開出滿座紅盤，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前到8月都客滿，銷售非常旺。旅行社也積極運用該航線包裝旅遊行程，像五福旅遊昨日就出了一團清邁高爾夫球團。

長榮航上一個開闢的東南亞航線，已是2016年3月開航的台北直飛宿霧，相隔二年在新南向城市再有斬獲。孫嘉明透露，長榮航早想開直飛清邁航線，但泰國當局之前只給半夜抵達的時間帶，「我們就說再等等，沒想到一等就是二、三年」。三個月前，泰方突然通知有一個上午七點半出發的時間帶，問長榮要不要，「我們立刻說好！」這條航線於焉而生。

孫嘉明指出，長榮航積極拓展東南亞航線，主要著眼布建北美銜接東南亞航線的航網效益。北美旅客到東南亞除了商務出差，也有愈來愈多休閒目的。

長榮航正評估開闢仰光、檳城航線，印度也會考慮。

長榮航將於第3季引進波音787，孫嘉明表示，像台北直飛河內、馬尼拉、胡志明、東京、大阪、沖繩等城市，客量相當大，但部分航班仍用184個座位的A321-200執飛，運能投入不足。引進座位數300個以上的787後，將取代部分A321-200，以擴大運能。

孫家明強調，最理想的狀態，就是多增加飛東南亞城市的航線與班次，但須克服航權及時間帶不易取得的難題，因此先用寬體客機787取代既有航線的窄體客機A321-200來提高運能。

對於今年營運展望，孫家明說，雖然今年客運運能僅增加4%，但今年前五月客運營收成長7%，暑期客運訂位數也較去年同期成長10%。今年客貨運本業營收一定會高於去年，整體營收有望再寫歷年新猷。

長榮航空東南亞航線

相關新聞

五福強打主題行程 綁住高端客

2018-07-02 01:33

五福董座許順富愛才 自掏腰包助員工進修

2018-07-02 01:33

搶轉機商機 長榮強攻歐洲客

2018-07-02 01:33

五福旅遊南霸天 營運高飛

2018-07-02 01:33

工業4.0論壇／海英俊：智造升級 產業關鍵課題

2018-07-02 00:17

點子農場／人生慶典 加值餐飲事業

2018-07-02 00:11

行銷最錢線／啟發式廣告 加速購買

2018-07-02 00:11

策略經營／史瑞斌…創新求變 跨業發展

2018-07-02 00:11

經濟書坊／口碑行銷 事半功倍

2018-07-02 00:10

台灣虎航高雄第六條航線 高雄－名古屋今首航

2018-07-01 18:03

拓展東南亞航網 長榮台北－清邁航線今開航

2018-07-01 13:23

廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13

瘋世足 運彩新手首次投注一百元抱回三萬元

2018-07-01 12:26

搶攻南向商機 長榮今首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:32

長榮航空今日首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:30

長榮-清邁航線今開航 天天直飛泰北最大城

2018-07-01 10:29

中油觀塘案 周二環評

2018-07-01 01:16

貿易戰開打 卓永財：智慧製造添契機

2018-07-01 01:16

貿易戰贏家 工具機廠接單創高

2018-07-01 01:16

多國布局 遠東新不怕貿易戰

2018-06-30 01:15

遠東新擴產 躍全球PET三哥

2018-06-30 01:15

蓋業界唯一智慧工廠 廚具大王鐵皮屋突圍記

2018-06-29 10:00

一場球賽賣出100萬隻蠟筆 老字號台廠搭上世足熱

2018-06-28 11:09

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06
看更多

熱門文章

瘋世足 運彩新手首次投注一百元抱回三萬元

2018-07-01 12:26

離岸風電國產化多9100億 台大醫：喝奶何必養乳牛

2018-07-01 11:49

下半年美元高利存款利率飆上4% 優惠只限7天

2018-07-01 14:50

欠稅大戶名單出爐 黃任中家族欠稅逾50億再奪冠

2018-07-01 11:02

加速潛艦國造 台船擬招考200人3年來新高

2018-07-01 14:15

分析師變董座 洪進揚擘畫群創小而美？

2018-07-01 13:10

匯損略減 壽險業今年前五月獲利暴增七倍

2018-07-01 15:41

高雄鳳山房市夯 16個月居市區不動產交易量首位

2018-07-01 07:54

群創重回TV整機組裝 法人；效益待觀察

2018-07-01 13:10

電動自行車外銷6年成長17倍 台灣出口隱形冠軍

2018-07-01 12:47

「3化」為尊 群創拚技術突圍

2018-07-01 13:10

區塊鏈技合正夯 兩岸聯盟1日成立

2018-07-01 18:34

欠稅大戶 幾乎都是老面孔

2018-07-01 13:29

廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13

忘記繳稅或申報錯誤如何補救 國稅局告訴你

2018-07-01 16:20

全國前20大欠稅大戶 前三名仍是「舊面孔」

2018-07-01 10:25

欠稅大戶名單更新 黃任中家族欠稅逾50億居首

2018-07-01 10:16

長榮航空今日首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:30

長榮-清邁航線今開航 天天直飛泰北最大城

2018-07-01 10:29

台灣虎航高雄第六條航線 高雄－名古屋今首航

2018-07-01 18:03

拓展東南亞航網 長榮台北－清邁航線今開航

2018-07-01 13:23

搶攻南向商機 長榮今首航台北－清邁航線

2018-07-01 10:32

列稅務黑名單？ 我急赴歐盟溝通…

2018-07-01 23:01

聯電全球化布局 法人按讚

2018-07-02 01:33

毅嘉公布6月營收 月減一成

2018-07-01 18:27

獨董任命…金管會擬2遊戲規則 1個超誇張

2018-07-01 23:11

矽晶圓廠 擬組聯盟自救

2018-07-02 01:33

鴻海組AI軍團 招募美國菁英

2018-07-02 01:33

兩岸財經 本周行事曆

2018-07-01 13:10

歐盟反避稅 我恐列黑名單

2018-07-02 00:17

欠稅超大戶都愈欠愈多 只有他減少

2018-07-02 05:58

挺新南向 第一金證赴越南爭取台商回台上市櫃

2018-07-01 16:14

教授兼任獨董 金管會提解方

2018-07-02 00:29

51億…欠稅最大咖 黃任中家族3人列前5名

2018-07-01 23:18

聯電布局／考察到動工 僅花三個月

2018-07-02 01:33

我曾列義大利黑名單 經貿成本提高

2018-07-01 23:04

促銷美耐吉機油 中油辦詞曲創作發表

2018-07-01 20:22

生技股利多連發 迎資金潮

2018-07-02 00:09

鴻海美國長期職缺 上看1.3萬個

2018-07-02 01:33

台新金總座專訪／父子兩代 都是吳家左右手

2018-07-02 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top