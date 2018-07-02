長榮直飛清邁線 開航

長榮航空昨（1）日開航台北直飛清邁航線，長榮航空總經理孫嘉明（左三）、發言人柯金城（左一）親搭乘首航班機到清邁，參加歡迎儀式；左二為中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源。 記者韓化宇／攝影 分享 facebook

長榮航空昨（1）日開航台北直飛清邁航線，為時隔二年後，長榮航再開闢東南亞新航線。長榮航空總經理孫嘉明表示，緬甸仰光、馬來西亞檳城將是下個評估開航的城市；未來引進波音787後，將考慮替換飛河內等城市的A321窄體機，進一步擴大東南亞市場的運能。

台北-清邁航線開闢後，長榮航每周將有128班飛往東南亞11個城市，其中每周將有35班飛往泰國，班次密集。該航線為早去午回的航班，除了讓旅客有充裕時間規劃行程，也配合每周82班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

目前該航線每日飛航一班，以A321-200機型執飛，機上配置八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

經濟日報提供 分享 facebook 昨日首航開出滿座紅盤，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前到8月都客滿，銷售非常旺。旅行社也積極運用該航線包裝旅遊行程，像五福旅遊昨日就出了一團清邁高爾夫球團。

長榮航上一個開闢的東南亞航線，已是2016年3月開航的台北直飛宿霧，相隔二年在新南向城市再有斬獲。孫嘉明透露，長榮航早想開直飛清邁航線，但泰國當局之前只給半夜抵達的時間帶，「我們就說再等等，沒想到一等就是二、三年」。三個月前，泰方突然通知有一個上午七點半出發的時間帶，問長榮要不要，「我們立刻說好！」這條航線於焉而生。

孫嘉明指出，長榮航積極拓展東南亞航線，主要著眼布建北美銜接東南亞航線的航網效益。北美旅客到東南亞除了商務出差，也有愈來愈多休閒目的。

長榮航正評估開闢仰光、檳城航線，印度也會考慮。

長榮航將於第3季引進波音787，孫嘉明表示，像台北直飛河內、馬尼拉、胡志明、東京、大阪、沖繩等城市，客量相當大，但部分航班仍用184個座位的A321-200執飛，運能投入不足。引進座位數300個以上的787後，將取代部分A321-200，以擴大運能。

孫家明強調，最理想的狀態，就是多增加飛東南亞城市的航線與班次，但須克服航權及時間帶不易取得的難題，因此先用寬體客機787取代既有航線的窄體客機A321-200來提高運能。

對於今年營運展望，孫家明說，雖然今年客運運能僅增加4%，但今年前五月客運營收成長7%，暑期客運訂位數也較去年同期成長10%。今年客貨運本業營收一定會高於去年，整體營收有望再寫歷年新猷。