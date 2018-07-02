五福強打主題行程 綁住高端客

2018-07-02 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇



五福舉辦富士山登頂、五月天演唱會等主題旅遊，吸引許多愛好者參與。 分享 facebook

五福旅遊上櫃後，保持成長動能成為長期營運目標。董事長許順富表示，將加強「主題旅遊、自由行、長程旅遊」等三大領域，可望有效提升競爭力。以下是專訪紀要：

問：五福為何擅長日本線？

許：要操作團體旅遊，一定需要優先取得機位才能包裝商品，五福旅遊操作日本線旅遊的契機，來自於日亞航（日航前身）的機位取得，進而開始自行包裝旅遊商品；再來是善用「日航國內線」的聯程票優勢，有助開發與別人不同的旅遊產品。

五福操作日本線已有二、三十年經驗，旅遊路線從最北端的北海道到南端沖繩，將日本觀光資源有效整合，合作廠商包括飯店、遊覽車、景點、餐廳、導遊等，與當地旅遊業者建立深厚的信用合作，才能在日本旅遊市場站穩腳步，提供消費者優質的旅遊品質與服務。

問：市場競爭激烈，如何行銷自己？

許：要善用資訊系統，分析旅客需求及精準的行銷手法，五福一直求新求變，透過不同的行銷方式，提供消費者適當的旅遊內容，從參加全省旅展開始，曾經有一年參加超過20場旅展，就是要讓消費者知道五福旅遊的存在，打開知名度。

五福利用全台廣播廣告的投放，廣播開頭的Slogan就是「五福旅遊。精采遨遊」，早已深植消費者心中；也曾與戲劇合作品牌置入，在年輕市場獲得不少迴響；現在網路廣告快速發展，五福也不缺席，利用消費者的網路行為投放精準廣告，讓廣告費用花在對的地方；現在社群平台蓬勃發展，就利用粉絲團直播與粉絲互動，讓旅客取得更多訊息；同時舉辦旅遊講座分享、路演活動，鎖定分眾市場推陳出新旅遊商品。 五福舉辦富士山登頂、五月天演唱會等主題旅遊，吸引許多愛好者參與。 分享 facebook

問：如何提升競爭力？

許：五福透過強化主題旅遊、自由行及長程線銷售來提升競爭力。主題旅遊產品有「挑戰自我運動系列」，包括滑雪、馬拉松、自行車、富士山登頂等，吸引很多運動愛好者參與。

長榮航空7月起開闢台北直飛清邁航線，五福就推出「清邁高爾夫五日三場球」主題旅遊行程，團費只要3萬多元，可以到Mae Jo Golf Club、Alpine Golf Resort等知名高爾夫球場揮桿。

另外還針對素食族推出「歐洲蔬食團」，歐洲很多餐廳販售蔬食，菜色道地精緻，旅客品嚐後都念念不忘。

今年5月推出一個很成功的主題旅遊團：到香港、東京聽五月天演唱會。五月天LIFE《人生無限公司》2018巡迴演唱會今年在香港迪士尼、東京武道館開唱，二場演唱會的旅行團，五福皆有銷售，香港演唱會還是獨家銷售，早上10時開賣，網站立即當機、瞬間售罄，顯見受歡迎程度。

主題旅遊優點是需要特殊資源才有辦法包裝行程，如演唱會門票、包機、專業登山人員陪同攻頂等，相對毛利高，不會受到小旅行社殺價影響。五福主題旅遊銷售占整體營收3%至5%，希望爭取更多主題旅遊高端客，把比例拉高。

問：五福加強自由行銷售策略？

許：自由行不能只賣機票、飯店、景區門票等旅遊元件，需要提高附加價值，除銷售票券，保險、網路卡，五福應有盡有，能讓消費者一站式購足。

雖然銷售旅遊元件的毛利不高，但積少成多，銷售量大毛利就會擴大，台灣自由行的旅客不斷成長，旅行社仍有發展自由行商品的空間。

最近很多人談論，傳統旅行社如何因應網路旅行社（OTA）競爭一事；其實OTA賣的東西未必比傳統旅行社多，五福有很多資源，OTA網站不可能拿得到，例如在OTA網站就買不到五月天演唱會門票。旅行社有很多累積的資源，關鍵是如何整合資源。

問：如何看今年展望？

許：今年整體市場相對平穩，全球未發生恐攻、疫情等重大事件，尤其朝鮮半島局勢和緩，土耳其政局也穩定下來，都是正面訊息。

五福已加強提高長程線旅遊的銷售比例。長程線的毛利率高，約10%，對獲利貢獻比短程線高。