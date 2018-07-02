五福董座許順富愛才 自掏腰包助員工進修

2018-07-02 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇



五福旅遊董事長許順富（中）十分重視惜才、育才。 分享 facebook 五福旅遊從高雄一家操作日本線的小旅行社發跡，到今天身為國內四大旅行社之一，旅遊線路環遍全球，董事長許順富對「惜才、育才」的重視功不可沒，許順富甚至把自己的退休金拿出來當員工進修學費。

五福是南台灣旅行業的霸主，隨著公司規模日益壯大，征戰北部市場勢在必行，五福先前在台北只有一間分公司，沒有產品部門，不論是拓展業務或與供應商聯絡都相當不便。

為推動轉型、進行南北組織整合，2009年許順富延攬航空業經驗豐富、具備專業管理能力的謝宏明擔任執行長。

謝宏明曾在長榮航空、昇恆昌工作，是觀光業的老將。謝宏明加入後，成為公司的開路先鋒，肩負打下北部江山的重任。

五福決定揮軍北上時，正值2009年金融海嘯，大多數公司當時都勒緊褲帶，力求守成，不敢冒進拓展市場，但五福逆向操作、大膽北上，八年下來，五福沒有被不景氣打垮，更在北區及桃竹區設立八個據點，逐步站穩北台灣市場。

許順富還自掏腰包培育員工，五福鼓勵優秀員工持續進修，目前累積有22位主管在政大EMBA、中山大學等進修博士或碩士，皆由公司出資。許順富希望，員工學以致用，公司才能永續經營與發展。

五福也開設專業課程，聘請專業講師每周到台北及高雄公司教授日文，還針對業務人員的說話技巧、美編人員的設計課程等。因為重視人才的培育，才奠定五福永續經營的理念。

為降低員工流動率，五福針對基礎員工，擬定各組織與員工建立良好溝通管道，加強人員訓練與管理，除提高業務單位員工福利及獎勵辦法，並配合業務成長，經由組織擴建，提供員工升遷管道，鼓勵員工學習創造附加價值。

許順富認為，企業經營規模愈來愈大，若缺乏專業管理的養成訓練，將無法站在制高點，以更高的戰略位置看待組織發展；面臨市場的競爭，就更需要多元能力與專業的人才。