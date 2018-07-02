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五福旅遊南霸天 營運高飛

2018-07-02 01:33經濟日報 記者 韓化宇

五福旅遊董事長許順富
五福旅遊董事長許順富
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1988年成立的五福旅遊，在高雄發跡，被稱為旅遊界的「南霸天」。30年前董事長許順富與四名好友一同創立五福，到如今員工人數已逾700人，是台灣規模前五大的旅行社。五福一路走來不斷創新求變，本著專業能力提供旅客優質服務同時，也審時度勢、隨大環境變遷而靈活調整經營策略，因此長年保持穩定成長。

提到五福旅遊，許多人第一印象是「日本旅遊專家」，主要是因為五福創業奠基期以銷售日本旅遊產品為主。五福目前以東北亞（日、韓）線為公司主要營收來源，占比達60%，又以日本為主要市場。

五福旅遊舉辦上櫃掛牌典禮，董事長許順富（左三）敲鑼。
五福旅遊舉辦上櫃掛牌典禮，董事長許順富（左三）敲鑼。
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獨家包機 滿足市場需求

雖然五福操作日本旅遊行程在業界首屈一指，但國人旅遊型態快速轉變，團體旅遊銷售遲緩，自由行風氣日盛，大型旅行社都面臨如何在此新形勢下，找出永續成長之道。

經濟日報提供
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五福在今年4月上櫃掛牌、成為國內第五家上市櫃的旅行社，經營績效將攤在陽光下供投資人檢驗，如何在成長的軌道上穩步向前，更顯重要。

許順富認為，近期雖有軍公教年金改革影響旅遊消費意願的負面影響，但正面消息是國內航空公司擴大經營歐、美長程航線，以及外籍航空陸續進入台灣市場營運，機位供給大增使機票價格更優惠，讓具備通路布局的旅遊業者更有操作空間，增加營收與獲利。

許順富預期，今年長程線旅遊市場會比往年熱絡，五福在長程線旅遊作業組織已完成人力配置，具備實力與條件打造另一個獲利的產品線。

五福今年還計劃以包船方式承銷郵輪產品，並增加運動主題旅遊部門，開拓出入境的運動旅遊營運項目。

有關五福成功的獨家包機操作策略，許順富表示，因為天空開放政策，近五年國人赴日旅遊是以倍數成長，五福利用與各家航空公司間的長年合作關係，洽談獨自承包航班，開發目前市場較少的日本旅遊路線，也因五福在包機策略的成功，穩定出團的量能與收入，未來不排除嘗試新的獨包航點，以滿足消費者多變的需求。

經濟日報提供
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回饋股東 有賺錢就配息

近期觀光局針對東南亞新興五國爭取更便利的簽證申請措施，提倡新南向政策，引進東南亞觀光客來台的便利措施，是入境旅遊新商機，五福正密切注意評估發展動向，將適時切入此區塊的市場發展。

許順富強調，旅遊業競爭愈來愈大，如何順應新的消費型態，除現有的量化產品，如何發展針對特定族群量身打造貼身服務內容，規劃出最符合需求之旅遊行程，提高消費者信賴與品牌忠誠度，是業者的重要課題。

五福旅遊30年來已建立口碑，進入資本市場後，要用經營成績爭取更多投資人的青睞。

許順富表示，五福是經營穩健的正派公司，今年發放2元現金股利，以目前股價看，現金殖利率達7%，是值得投資的公司。

許順富說，旅行社因鮮有資本支出，不需保留太多現金，只要賺錢都會發給股東，所以每年現金股利都很多，例如五福去年每股賺2.46元，配發2元現金股利（上櫃後稀釋為1.76元），等於超過八成獲利跟股東分享。不論是賺價差的投資人，或追求高現金殖利率的定存族，五福都是適合標的。

旅行社東南亞

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