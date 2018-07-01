促銷美耐吉機油 中油辦詞曲創作發表

2018-07-01 20:22 中央社 高雄1日電



為促銷美耐吉機油，台灣中油公司潤滑油事業部今天舉辦第一屆美耐吉盃RAP詞曲創作發表會，頒獎前三名隊伍，第一名拿下獎金新台幣10萬元，讓現場觀眾驚呼不已。

台灣中油公司潤滑油事業部執行長吉廷邦表示，一般民眾印象中油機油品牌為國光牌，但另有一組品質也相當好的美耐吉機油提供給消費者。

為展現與最能代表這款機油品牌特性，中油舉辦「第一屆美耐吉盃 I RAP MAN 油你做主」詞曲創作徵選，歷經7個月，從美國、香港和台灣等地參賽者80多件作品中，海選出前三名最能代表品牌特性的RAP創作詞曲拍成MV，今天對外發表。

吉廷邦表示，這項首度舉辦RAP詞曲創作大賽，匯集美國、香港、台灣等地參賽者及知名饒舌團體等參賽者共80件參賽作品，並由多位音樂製作人擔任評審，也邀請近萬名民眾參與投票，票選出的優勝作品正式曝光，除表達出美耐吉機油個性化、重視速度感特性，同時也強化年輕、活力、敢秀敢衝的品牌精神。

海選出的前三名作品，分別為「為你加的油」、「MiRAGE萬中選一」、「Old school new face」，發表會現場也邀請舞團量身打造「美耐吉RAP舞步」，與現場民眾即興互動送1:18限量超跑模型車及專屬贈品。