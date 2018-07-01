拓展東南亞航網 長榮台北－清邁航線今開航

2018-07-01 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空於今(1)日首航台北－清邁航線，為慶祝新航線的開闢，特別於桃園國際機場舉行首航剪綵儀式，長榮航空台北－清邁航線每日飛航一班，以A321-200機型執行任務，機上配置有八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空總經理孫嘉明致詞時表示：「長榮航空持續拓展東南亞航網，台北－清邁航線開闢後，每週將有128班飛往東南亞11個城市，特別是一週將有35班飛往泰國，提供旅客多元的旅遊選擇。台北－清邁航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每週82班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。」

為慶賀台北－清邁開航，長榮航空特別推出開航特惠價，官網購買來回機票最低7,469元起(未稅)；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬2,100元起(含稅)，讓旅客直飛清邁輕鬆玩，以各種悠閒、慢活的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

長榮航空表示，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，群山環繞的地理條件讓氣候格外舒適，生活步調和緩、悠閒、清靜，旅遊媒體Travel+Leisure評選清邁為2017年亞洲最佳旅遊城市的第一名以及全球最佳旅遊城市的第三名，亦名列旅遊網站TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受到台灣民眾的青睞。