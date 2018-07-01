廣西洪澇災情不輕 台泥水泥廠嚴陣以待

2018-07-01 13:13 中央社 台北1日電



台灣今年沒有梅雨，連大陸華南一帶雨季延到最近才來，6月中起廣西省會南寧一帶傳出洪澇。台泥公司表示，台泥廣西貴港廠距南寧近200公里，雖未傳出災情，但仍嚴陣以待。

外電報導廣西一帶洪澇災情不輕。台泥表示，廣西一帶最近傳出間歇性暴雨，特別是南寧一帶淹水情況嚴重，雖然雨季的雨量不若往年多，但都是瞬間大雨來不及排水而淹水。

台泥指出，往年大陸華南一帶的雨季大都是4月到6月，華東是6月到8月，但今年華南雨季4月到5月沒有雨季，直到6月中才開下大雨，台泥的廣西省貴港廠距離南寧近200公里，雖然還未傳出災情，但也提高警覺嚴陣以待。

台泥說，華南雨季該來不來時候，水泥銷售情形相當良好，廠內庫存只有一點點，最近適逢雨季，剛好下游客戶的需求也不強，台泥各廠正好利用6月到8月期間針對各廠的水泥窯開始歲修，每個窯約歲修10天到15天，彼此錯開生產峰期，待歲修完畢，各地雨季逐漸結束，將迎接下半年旺季的開始。

至於價格方面，由於上半年淡季不淡，且價格持續高檔震盪，台泥強調，最近華南雨季的關係，下游需求較少，因此水泥價格每公噸也下修人民幣10元到20元；目前華南水泥價格每公噸約400元到430元，西南區每公噸360元到380元，華東區每公噸400元到420元。