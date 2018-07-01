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高雄鳳山房市夯 16個月居市區不動產交易量首位

2018-07-01 07:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市鳳山區在市縣合併後宛如成為高雄市的新市中心， 根據高雄市政府地政局的統計資料顯示，已連續蟬聯16個月市區不動產交易量之首，鳳山區今年1月至5月的建物不動產轉移棟數已近2000戶，昨天又有建商推新案，照樣人氣強強滾。

高雄鳳山除近市中心的地理位置優勢，交通發展完善，周邊鄰科工館商圈、文山特區、鳳山行政中心、車站商圈等，新的大東藝術中心，還有即將完工啟用的衛武營國家劇院都是極佳的文教設備，亦構成優質的生活機能優，且鳳山房價漲幅不大，單價長年維持1字頭，親民價格與極佳的都市生活機能優勢，讓鳳山區成為購屋者的焦點。

今年鳳山區建物交易量一月396件；二月308件；三月443件；四月365件；五月448件，共1960件，5個月交易量直逼2000件的成績，成為高雄交易熱區，主要是建商推案多，購屋者也多。

除了最熱門的文山區外，位在鳳山區東北側的華鳳特區，也是新興發展區，區內新大樓林立，有上河國、上河園、 上河堤等，鳳山區的「文山特區」以及「頂新特區」。

昨天下午吉隆建設就在捷運橘線鳳山國中站出口附近推出「吉隆天森」，同步展開「吉隆品牌日」活動；知名雕塑家陳麗杏為「吉隆天森」設計創作超大公共藝術品「弦外之音」也同時揭幕。

吉隆建設董事長方吉雄說，看好鳳山的都市生活機能佳，選擇在鳳山推出大樓，從選地到產品規畫都是站在住戶角度及需求思考，強調吉隆蓋的不只是遮風避雨的房子，而是傳承幸福的家。

吉隆天森」陽台增設綠化，宛如垂直森林建築。圖／吉隆建設提供
吉隆天森」陽台增設綠化，宛如垂直森林建築。圖／吉隆建設提供
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今天下午吉隆建設在捷運橘線鳳山國中站出口附近推出「吉隆天森」，知名雕塑家陳麗杏(...
今天下午吉隆建設在捷運橘線鳳山國中站出口附近推出「吉隆天森」，知名雕塑家陳麗杏(左)為「吉隆天森」設計創作超大公共藝術品「弦外之音」也同時揭幕，右為吉隆建設董事長方吉雄。記者謝梅芬／攝影
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建商頂新

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