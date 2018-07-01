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貿易戰贏家 工具機廠接單創高

2018-07-01 01:16經濟日報 記者宋健生／台中報導

智慧自動化需求持續升溫，帶動國內工具機暨零組件廠接單頻創新高。 記者宋健生／攝影
智慧自動化需求持續升溫，帶動國內工具機暨零組件廠接單頻創新高。 記者宋健生／攝影
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智慧自動化需求暢旺，加上中美貿易戰開打、帶動轉單效益，包括程泰、亞崴、東台、高鋒、福裕、百德等國內工具機大廠，近期接單均創新高，能見度看到今年底，全年營收亦均有望攀上新高。

值得注意的是，新台幣匯率上月29日收在30.5元，累計今年第2季新台幣匯率貶值4.52%，上半年累計貶值2.14%，對以出口為主的機械設備產業來說，無疑是大利多，第2季可望回沖第1季認列的匯損，並有匯兌收益，下半年營收、獲利看俏。

中美貿易戰開打，台灣機械設備產品由於性價比優異，美國一家排名前三大工具機進口商，最近就由韓國轉向台灣採購，包括程泰、亞崴、高鋒、福裕等大廠都受惠。以程泰、亞崴為例，一口氣就接獲168台各式銑床及加工中心機，金額逾4億元。

亞崴目前在手訂單逾24億元，程泰也有13億元，接單金額均創同期新高。也因為上述美國進口商一口氣下了近半年訂單，導致亞崴大埔美園區新廠提前滿單，生產線滿載。

法人估計，以目前接單及出貨情形來看，亞崴全年合併營收應可突破50億元；程泰隨大埔美新廠產能提前滿載，台幣匯率回貶，集團合併營收將挑戰90億元新高。

高鋒在手訂單逾16億元、創同期新高，能見度看到第4季。法人估，高鋒由於整線產品占比持續提升，全年營收有望突破30億元、進一步挑戰32億元新高。

東台集團在手訂單達57億元，比去年同期45億元大增逾26%，能見度看到第4季末。隨路科二廠新產能持續開出，法人估，東台今年集團營收可望突破百億大關。

磨床製造龍頭福裕受到大陸汽車、航太、3C電子等產業升溫帶動，接單也是強強滾，在手訂單逾6億元，能見度看到第4季末，下半年營運可望優於上半年。

高階五軸工具機製造龍頭百德，訂7月12日掛牌上櫃，在中國製造2025及美國製造業回流商機帶動下，目前在手訂單逾10億元，能見度達六個月，接單金額創同期新高，營運逐季增溫。法人估，隨自動化需求續夯，新系列五軸工具機產品陸續上市，百德今年營收看增三成。

工具機廠今年營運概況 圖／經濟日報提供
工具機廠今年營運概況 圖／經濟日報提供
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