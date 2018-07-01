貿易戰開打 卓永財：智慧製造添契機

2018-07-01 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



上銀集團董事長卓永財表示，中美貿易戰開打，對台灣機械設備產業來說，是往智慧製造轉型升級的大好契機，因為美國將全力推動再工業化，勢必擴大對機械設備、尤其是智慧機械的採購需求。

這方面，台灣機械設備產品訴求性價比高，相對於其它如日、德等先進國家產品較具競爭優勢，只要新台幣匯率更具彈性，與其它競爭國家不要差距太大，未來絕對可以在美國市場大展身手。

中國大陸是台灣最大機械設備出口市場，中美貿易戰開打，儘管短期是利空，但大陸未來也會更積極推動升級，並往智慧製造發展，長期來看絕對是好的趨勢，有利在智慧機械起步較早的台灣廠商切入。

目前美國為台灣機械設備出口第二大市場，去年出口值41.26億美元、年增9.1%；至於第一大出口市場大陸，去年出口值77.77億美元、年增47.9%。

「台商不論西進、南進，都不能忘掉上進！」卓永財強調，台灣工具機產業必須加速往智慧製造升級，這部分，國內主要工具機整機廠、關鍵零組件廠都已積極推動中，在政府相關政策鼓勵下，預期很快就會看到成果。以上銀為例，最新研發的智慧型滾珠螺桿已定第4季量產，將率先供應德國汽車大廠，並與中國華為雲端展開策略合作。