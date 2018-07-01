中油觀塘案 周二環評

2018-07-01 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



環保署3日召開中油觀塘工業區專用港環評專案小組會議，該案環評結果，不僅決定觀塘千年藻礁及第一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚的命運，也攸關第三天然氣接收站及蔡政府2025年非核家園的成敗。

依照政府2025年非核家園規畫，2025年時天然氣發電占比要由目前30%提高至50%，中油第三天然氣接收站因環評受阻，原訂2022年大潭電廠8號機組運轉供氣的時程已確定趕不上。環保署3日將再度召開觀塘工業區工業專用港環評專案小組會議。