每周一勢／Q1製造業固定資產增購縮水

2018-07-01 00:01 經濟日報 本報訊



依經濟部統計，2018年第1季製造業國內固定資產增購(不含土地)為2,359億元，較上年同季減9.7%，按型態分，以機械及雜項設備的增購1,983億元居首，但減11.6%。

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電子零組件業投資年減18％

按照製造業各中業別的投資，2018年第1季以電子零組件業的1,458億元為主，年減18%，主要原因是基期偏高所致。

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電腦、電子產品營收年減6.3％

2018年第1季的製造業營業收入為6兆2,759億元，較上年同季增0.7%，依中業別觀察，以電腦、電子產品及光學製品業1.9兆元最多，但年減6.3%。

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資料來源：經濟部統計處