海外網購注意 進口包裹實名制9/21上路

2018-06-30 17:38 中央社 台北30日電



財政部關務署推動進口包裹實名制，未來民眾海外網購商品，要先透過APP完成個人資料填寫，假使沒有完成實名認證，海關會加強查驗，新制正在試辦中，預計9月21日上路。

依照現有政策來說，新台幣5萬元以下低價海外包裹進口入關時，由於數量較大，且有快速通關的需求，因此報關委任書不須通關時即時檢附，會採備查方式進行；財政部關務署推動的「快遞貨物收貨人實名認證及線上報關委任查核作業」，未來收貨人可透過手機APP主動建立個人資料，讓民眾不須再提供個資給報關業者。

關務署官員今天說，由於現有政策要報關業者取得收貨人個資非常不易，實名制推動後，民眾只需利用手機APP操作就能完成認證，過程間單，假使不願配合，不申報真實身分，可認定為高風險情形，系統就會把收貨人列為異常名單，下次進口就會對每件貨品逐筆查核，通常被列入異常名單的民眾，報關業者不太敢收單，等於收貨人很難繼續海外網購產品。

關務署官員指出，目前還在試辦階段，預計9月21日正式上路，假使收貨人被列為異常名單，報關業者仍進口入關的話，需提供收貨人身分證等個人資料，否則就將開罰，每個包裹罰新台幣6000元。（編輯：張均懋）