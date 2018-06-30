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巴比倫颱風來襲 虎航飛沖繩航班異動

2018-06-30 15:51經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

受巴比倫颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航7月1日最新航班異動情形如下：

IT232/IT233/IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

台灣虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時至「航班動態」留意，以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公布為準。

台灣虎航沖繩

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