巴比倫颱風來襲 虎航飛沖繩航班異動

2018-06-30 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



受巴比倫颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航7月1日最新航班異動情形如下：

IT232/IT233/IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

台灣虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時至「航班動態」留意，以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公布為準。