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巴比倫颱風攪局 長榮航空航班異動

2018-06-30 15:51經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮航空今（30）日下午表示，因受巴比倫颱風影響，長榮航空7月1日航班異動，訊息如下：

台北－沖繩BR112、BR186取消

沖繩－台北BR113、BR185取消

巴比倫為今年第七號颱風，直撲沖繩、韓國並影響日本九州。

長榮航空強調，最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile App查詢。

長榮航空沖繩颱風

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