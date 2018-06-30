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遠東新擴產 躍全球PET三哥

2018-06-30 01:15經濟日報 記者黃文奇／台北報導

遠東新董事長徐旭東。 報系資料照
遠東新董事長徐旭東。 報系資料照
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遠東新昨（29）日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，旗下美國西維吉尼亞州廠及越南廠各有一座110萬噸及40萬噸的PET新線產能，預計今年第3季投產，屆時遠東新將躍居世界前三大聚酯（PET）供應商。

遠東新下半年將繼續擴大資本支出，今年3月下旬已砸下3.75億美元攜手泰國商Indorama Ventures Holdings LP與墨西哥商Alpek, S.A.B. de C.V.標下M&G位於德州聖體市的苯二甲酸（PTA）及PET生產基地。

其中，PTA年產量將達130萬噸，德州這廠將成為全球最大PTA生產基地，預計2020年投產。

遠東新昨日股東會通過每股發放1.2元現金股利，今年第1季營收515億元，年增2%，稅後純益約24.69億元，大幅成長92%。

徐旭東表示，去年在新台幣約28、29元兌1美元且原物料價格處於低檔，遠東新加碼5億美元在越南蓋40萬噸產能的PET廠，同時也在德州投資110萬產能的PET廠，今年新台幣貶回30元兌1元美元，可以說「賺到了」，第3季新廠投產後，將帶動遠東新下半年營收「大爆發」。

越南PET新線預計第3季投產，印染廠第二期、聚酯長纖、聚酯短纖等擴充專案持續進行。徐旭東表示，在越南新線投產後可望充分發揮越南產地的經貿優勢，搭配美國廠節奏，機動調整產銷結構。

遠東新近年積極發展「第二成長曲線」，徐旭東指出，未來繼續聚焦綠材、衛材、車材應用領域產品，也會擴大Recycled PET下游應用領域，並計畫擴建Recycled PET新產能。

此外，瞄準中國13億人口衛生醫療商機與先進國家高齡照顧需求，持續擴建衛材纖維產線。看好車材產業帶動的龐大商機，近年擴建尼龍6,6工業絲與輪胎簾布產能，產品已陸續通過客戶認證，發展高值化車材領域產品。

在資產活化方面，遠東新在台灣擁有土地面積達57萬坪，主要集中在北部精華地段，目前開發重點包括新北市板橋區的「台北遠東通訊園區」，Tpark 第一期已完工營運，第二期開發案陸續展開，包括IDC大樓及第二棟研發大樓於去年6月動工，此外，通訊園區內高級住宅大樓「遠揚建設住宅大樓」將進入銷售階段，總銷售坪數超過7,000坪，銷售收益可期。

經濟日報提供
經濟日報提供
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遠東新越南徐旭東

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