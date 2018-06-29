攸關購屋權益 哪些房屋保值性較差？

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2018-06-29 15:58聯合新聞網 理財周刊

新北市喜凱亞渡假村217戶十年來都未售出，被形容為是「神才賣得掉的房子」。圖片來...
新北市喜凱亞渡假村217戶十年來都未售出，被形容為是「神才賣得掉的房子」。圖片來源/谷歌地圖
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