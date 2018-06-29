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世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

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品牌計畫／品牌設計 聚焦核心價值

2018-06-29 04:43經濟日報 溫子欣

從目標客群「心中所缺的那一塊」找到滿足其需求的品牌核心價值，然後品牌的所有元素都要圍繞這樣的品牌精神來發展，形成一致的調性。

比如說，父母一直希望能帶年幼的子女去好好吃一餐飯，可是子女的吵鬧往往打擾別人，也會給父母帶來遭到其他顧客白眼的巨大心理壓力，於是父母有了希望能與子女一起無壓力的開心吃飯這種心理需求，親子餐廳也因此應運而生。

當決定品牌核心精神是「想要給父母與年幼子女共享的、愉快的、無壓力的用餐體驗與時光」，這間店的所有設計，就要以此為核心考量，絕對不是以「看到好的就拿進來用」這樣的思考方式來決定。它的品牌LOGO要明示親子餐廳品牌核心精神，店名也是如此。

它的菜單必須同時考量大人菜單與兒童菜單，而兒童餐點絕不是簡單的附屬設計而已。餐具也需特別選用兒童易用的種類。所有的裝潢設計必須特別保護幼童的安全，並納入大量讓小朋友開心、讓大人放心的要素，而不是簡單放些玩具與故事書而已。

此外，它的宣傳文案必須能夠彰顯品牌核心價值，告訴父母說這是一間「為父母著想」的餐廳。服務人員制服也一樣要按照這樣的調性進行設計。店面主體的色調要考慮是大人跟小孩都會喜歡的顏色，餐點的包裝可能要考慮小朋友小手「容易拿取」以及「不容易弄髒自己」的設計，而且還要兼顧可愛外觀。店裡需不需要音樂、需要哪種音樂、因該用多大的音量播放都應該重新進行思考。

還有，這間店的特殊活動，與其去慶祝周年慶，不如去搭配兒童節等兒童節日作設計。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）

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