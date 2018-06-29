高績效企業／開創數位新局 先學三重點

2018-06-29 04:43 經濟日報 顏長川



從產業發展及營運模式的變化來看，不到50年的時間，音樂產業歷經了黑膠唱片到卡帶、CD唱片、MP3，到串流(訂閱)等五種主流模式；電信通訊產業也由有線電話、類比式無線電話(黑金剛大哥大)、數位手機、智慧型手機，到機器人手機(RoBoHoN)等五種主流模式。

主流模式的改變，意味著消費者需求滿足方式的進化，通常分為「漸進式」和「破壞性」兩種；漸進式進化可能重劃市場疆界；破壞性進化則讓市場遊戲規則改寫，甚至催生出另一個新生產業。

各行各業都必須認知自己的本質，不只是在製造產品或提供服務，還要以顧客為導向竭盡全力去經營顧客。

黃俊堯是倫敦商學院行銷學博士，目前擔任台大工管系及商學研究所教授；自1997年起，即涉入互聯網研究及數位行銷教學。有感於各行各業對數位變局的焦慮與壓力，寫下《看懂，然後知輕重》和《明天的遊戲規則》兩書，為台灣企業界導覽「互聯網+」的新局。將內容歸納後得到數位新局的三個學習重點：

一、「數位變局」：企業經營者有必要在策略面、行銷面、組織面、營運面上進行根本性、全盤性檢討與重設（reset），以因應數位變局；零售、金融、傳播、工業等方面都已變出全通路、金融科技、自媒體、工業4.0的新場景，也就是重劃市場疆界的意思。

二、「互聯網+」：相對成熟的互聯網運用，去影響牽引傳統各領域；透過生產方法、交易規則、管理技巧和思考模式的改變，把整個經濟推向現代化。經濟活動和行為在聯網中轉化為數據，與平台和物聯網合稱為「互聯網+」金三角。

三、「數位空洞」：台灣企業界對於數位變局、機會、挑戰相對無感，甚至已落入「數位空洞」的景況；難怪台灣品牌多數走不出國門，臉書活躍率卻冠全球， 也就是大家都在「追熱」、「應考」、「交差」…等短線炒作。

《明天的遊戲規則》於2016年10月出版。上篇用很大的篇幅詳述五種數位槓桿，即客群經營、價值創造、價值溝通、規模經濟、營運範疇等；下篇則描繪數位推土機碾出的「互聯網+」新局，也探討了領導者的責任及合理化的經營進程。

2012年Facebook以10億美元收購Instagram，有人感慨地說 :「請記住這一天，才創立551天的IG價值10億美元，已116歲的《紐約時報》，總市值才9.7億美元？」。

要在這場淘汰賽中存活，不能不知道明天的遊戲規則，包括數位「數位槓桿」、「數位推土機」，以及「數位轉型」。

首先，先看「數位槓桿」。所謂「槓桿」就是用一根棍子和一塊石頭就可把地球撬起來；實踐顧客導向要用到客群經營（體驗）、價值創造（數據）和價值溝通（創意）三隻槓桿；再衍生出規模經濟和營運範疇遊戲兩支槓桿。

接著，因為上述五種數位槓桿綜合運用產生根本變化和新邏輯；有如組裝了讓各槓桿作用力相互放大的「數位推土機」，以碾出企業的新局，反之亦然。

第三就是「數位轉型」。企業經營者迎向數位新局時，還要認清數位經營的「形」和「神」；求形甚易，如QR Code、App、工業4.0…等，都有第三方已架構好的解決方案；若再加上各種槓桿構成的推土機，就可驅動出數位經營的本質或「神」，完成數位轉型，勇敢面對挑戰。

面對數位變局，常聽到「台灣實體市場已很方便」或「台灣實體市場太小」的說法，若懂得「靈活運用數位槓桿」，台灣實體市場已足夠各產業初步展現數位經營的規模經濟，並能深化客群經營成果，迎向市場新局，創造未來的無限商機。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）