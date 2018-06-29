策略行銷／小紅書 靠分享生活竄紅

小紅書創辦人瞿芳（右）和毛文超（左）。 網路照片 分享 facebook

大陸生活方式分享社群龍頭「小紅書」，今年5月獲阿里、騰訊投資，公司估值超過30億美元。短時間內用戶累積約1億人，竄紅法則：明星+KOL（意見領袖）。女星范冰冰、劉嘉玲、景甜等都在小紅書分享她們的日常。

時尚美食 無所不談

一抹紅唇，一頭波浪捲髮，熱情有活力，這是小紅書創始人瞿芳的招牌形象。她表示，小紅書現在為止沒有收過一分錢廣告費，但今年會有廣告計畫。做社區的商業模式廣告主要靠流量。

今年是否計畫上市，瞿芳回應，短期內暫無計畫。

中國商業觀察網報導，小紅書由瞿芳和毛文超創立於2013年6月，是大陸最大的生活方式分享社區。截至2018年5月，用戶數已突破1億人，其中1990和1995後出生的用戶為最活躍的群體。

小紅書用戶以短影音、圖文等形式記錄生活的點滴。社區每天產生數十億次的筆記曝光，內容包含時尚、護膚、彩妝、美食、旅行、影視、讀書、健身等各個生活方式領域。

同時，小紅書成為藝人、偶像、體育明星等公眾人物喜愛的展示真實自己、分享日常生活的平台。這無疑正在讓小紅書社區變得更獨特、有影響力。

明星加持 炒熱話題

陸港知名藝人劉嘉玲、范冰冰、林允、景甜、黃子韜等都陸續在小紅書分享生活點滴，拉近與粉絲之間的距離。同時，小紅書還贊助大陸多檔具備話題性的節目，例如《偶像練習生》、《創造101》、《北京女子圖鑒》，節目為小紅書帶來的品牌曝光和用戶增長十分顯著。小紅書正在一步步跨入娛樂圈。

瞿芳表示，她一直想做有用戶價值的事情，本身就是愛旅行愛購物，很「生活方式」的人，回頭看自己所有決定，自己愛折騰不安分的性格加上愛追求，是個基因吧。

「之前我也做過大型外企工作，小型外企代理業務。這些都是不一樣的經歷，回頭看發現自己是在找一個方向，從2013年至今五年，覺得自己找到了。」創業對瞿芳是必然的選擇，這麼多年都在尋找，只是不同方式。是在尋找社會價值和自我價值的結合。

瞿芳說，市面上有很多誤會，她一直在解釋小紅書不是電商，小紅書商城才是。「這和我們品牌區隔度不清有很大關係」。她認為小紅書是幫大家尋找到美好生活方式的。

RED home 實體店出擊

6月6日，小紅書首個線下體驗店「小紅書之家RED home」在上海靜安大悅城開業。這家店的整體風格採用小紅書代表色系紅白，同時涵蓋六大區域，家居區、美妝區、服飾區、明星區、櫥窗區和cafe區，目的是打造多元化沉浸式場景。

服飾區不僅有當下流行款式，還有高科技設備，專門提供穿搭建議，只要把單品靠近互動屏掃一掃，就能查詢到相關信息和口碑筆記，付款採用無人支付技術。

明星區會定期變換主題，第一期是樂高主題。顧客可以在美妝區任意使用各種美妝產品、美容儀，還能體驗AR試色黑科技。

小紅書之家小程序已在微信上線，目前線下店僅支持預約到店體驗。

瞿芳表示，明星、綜藝節目和影視劇都是小紅書提升用戶依賴的方式，同時，從線上走到線下，也是觸及新零售的必然趨勢。小紅書通過更娛樂化的營銷方式拉攏戶群，不斷蹦出新熱點，來維繫社區的持續價值空間。