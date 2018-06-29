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世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

世足／16強全數出列！ 比利時1:0擒英格蘭攜手晉級

趨勢觀察／組織創新 發展第二成長曲線

2018-06-29 04:43經濟日報 戴淑玲

管理學大師查爾斯．韓第（Charles Handy）曾說過這樣一個故事：有一天，他開車要到都伯林城外的一個小酒館，但是不認識路，於是只有停下來問路。有個老兄告訴他，沿著這條路一直走就可以，但要注意，在離酒館半哩處，你得右轉，拐進一條上山的小路。

韓第覺得人家說很清楚了，於是繼續往前開，開著開著他進入一個弔詭的情境，他不知道酒館在哪裡，怎麼會知道哪裡才是前面半哩的地方呢？當你知道應該要往哪條路走時，一切已經過頭了，也就是說，如果我們沿著目前的路不斷向前，將錯過通往未來的路。

韓第所提出的西格瑪曲線是一條橫躺的S形曲線，從學習期的谷底不斷攀升到巔峰期後往下走。

他用此曲線來說明我們的人生，以及組織、企業、政治、帝國與同盟、民主制度及其相關機構發展的組織。西格瑪曲線的重點在於「第二曲線」，也就是在第一曲線到達顛峰之前，就必須發展第二曲線，不論第二曲線所代表的是新產品、新的作業方法、新策略或新文化，都是希望確保企業能不斷成長。

「今天要向各位報告兩個訊息，首先是公司目前營運狀況良好，可說是空前的成功；再者，我必須告訴各位，假如公司要保持成功，就得根本改變目前的作法。」

如果這是董事會的開場白，您作何想法？通常組織會下定決心作改變或調整時，大都是遇到系統性的風險或營運上的衰退。

因為在一帆風順的路上，我們總以為過去的成功和路徑也會為未來帶來成功，所以把所有的努力都放在讓上漲的曲線延長延後，殊不知，導致成功的原因或許是導致失敗之所在。

在原事業或產品進入高峰前就啟動第二曲線的好處是，那時有足夠的時間、資源和活力，領導者也有足夠的聲望去啟動創新，可以在第一曲線下滑之前，讓第二曲線及時超越其最初摸索的階段。

我在實務上看到的是，有許多大集團想開創新的事業體時，會讓第一曲線的老員工兼任主責，這是常導致失敗的原因，一來舊曲線的事業體仍在成長，員工沒有非得成功的壓力，二來老員工的情感束縛往往造成對新事物的抗拒。

所以第二曲線的領導人應該和第一曲線不同，必須是另一批人新起爐灶，這會經歷一場新舊並存混搭的混亂時期，只有到第二曲線穩定進行，而第一曲線也慢慢開始下滑，才能安定。

我聽過一個故事，二代接班人為了推出新的產品，養了一個祕密的研發團隊，等到產品成熟，市場測試完成，確定放入原事業中不會被破壞掉才正式亮相。

在企業看似一片前景好的狀況下，你有勇氣啟動第二曲線嗎？但最難的問題是，你怎麼知道你正在西格瑪曲線的哪個位置？最好的方法是，保持懷疑、好奇與創新的態度，去試想第二曲線的存在可能。

（作者是承億輕旅總經理）

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