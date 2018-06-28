親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

比漾廣場進軍電商 大玩直播秀

2018-06-28 21:43經濟日報 記者李至和╱即時報導

比漾廣場27日起於Yahoo奇摩超級商城開店試營運，是北台灣首家進駐的百貨商場，這也是比漾廣場進軍電商重要第一步。

比漾廣場指出，比漾廣場雲店進軍電商較晚，但在平台經營方式將採不同作法。定位上秉持比漾廣場「人文、經典、好生活」的品牌核心價值，鎖定Home、Beauty、LifeStyle三項主軸。目標以分眾且深化的經營，打造出策展型溫度電商。

為了做出與其他電商不一樣的特色，比漾廣場以在地化、故事化、影像化、主題化、體驗化為經營策略，將一直以來在實體策展中的概念延伸至網路電商，消費者有機會透過線上消費與實體體驗的模式，完成虛實通路串接的購物體驗。

比漾廣場雲店試營運期間以Home、Beauty、LifeStyle為三大主軸，並廣邀200家品牌加入。除了SKII、KOSE、KANEBO、SHISEIDO 東京櫃、益康屋、PHILIPS、GARMIN、MAISON PROMAX…等館內重量級品牌。消費者也可以在比漾網路雲店1號買到比漾廣場實體店尚未販售的品牌及商品，包括了威寶家電、Howin HOME、Bissell 、IRIS、Jo Malone、AIRLIGHT、SodaStream等。

在消費體驗上，比漾廣場雲店計劃整合虛實平台的特性，提供升級版服務。將邀請鍋具界天王益康屋在比漾雲店成立品牌旗艦館，接著比漾廣場實體店第３季家用區改裝後將成立「Home學堂」廚藝體驗區。安排不同名廚進行現場料教學，並用LIVE直播方式分享於網路，打造有如「名廚到你家」的身歷其境。

電商家電東京
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發

2018-06-28 21:19

台北國際自行車展檔期再挪動 明年起調回三月舉行

2018-06-28 19:24

掌握台日差異 Tomod’s攻上第三大藥妝

2018-06-28 17:32

桃園機場免稅店 韓樂天與新羅擬投標爭取經營

2018-06-28 17:19

房仲：新商辦帶動 頂級商辦租金走揚

2018-06-28 14:56

永大經營權之爭 公司派拿到四席董事及二獨董

2018-06-28 14:50

富邦媒+智冠 推遊戲點數卡

2018-06-28 14:43

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

經營權內戰！永大董監改選 公司派穩住優勢

2018-06-28 14:40

永大股東會改選董事 泛市場派獲2董事1獨董

2018-06-28 14:38

中正大學成立竹光黑金產學聯盟 再拚台灣竹業新經濟

2018-06-28 14:36

影／華航近年表現佳 獲利大增

2018-06-28 14:25

北市府將對拒檢之天然氣用戶開罰

2018-06-28 14:10

大江生醫滿單 看好6月營收續創新高

2018-06-28 13:09

搶攻暑假娛樂商機 富邦媒結盟智冠科技

2018-06-28 12:19

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

煙硝味濃厚 永大股東會投票過程推擠衝突

2018-06-28 11:36

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

食安新趨勢 全球買家台北國際食品展尋覓「粗味」

2018-06-28 09:13

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

業務最前線／跨界思考 擬定經營策略

2018-06-28 02:50

連鎖效應／成功是一種習慣

2018-06-28 02:50

自我經營／離職的藝術

2018-06-28 02:50

策略經營／吳宗恩…產品、服務 打造品牌力

2018-06-28 02:50

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

寒舍籌碼集中 市場無貨可吃

2018-06-28 01:18

大同股東會關鍵第三方 投下反對票

2018-06-28 01:18

泰山董座疾呼 家族應團結

2018-06-28 01:18

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

大同股東會 兩派激烈角力

2018-06-28 01:18

泰山經營權首戰 公司派勝

2018-06-28 01:18

台灣生技月 諾貝爾獎得主將開講

2018-06-28 00:42

台灣生技月 下月大咖齊聚

2018-06-28 00:42
看更多

熱門文章

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

經濟回溫 蔡總統：目標是人民感到生活變好

2018-06-28 16:08

富邦證已有2.2萬客戶定期定額投資ETF

2018-06-28 14:05

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

都靠蘋果光 台灣5千大企業前4強都是蘋果供應鏈廠商

2018-06-28 16:19

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

徐國勇稱非核依循馬政府 徐巧芯：馬英九未主張廢核

2018-06-28 20:05

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

凱基銀交易室主管被罰前先跳槽永豐銀 金管會批不妥適

2018-06-28 17:58

蔡友才打贏行政訴訟 金管會要看到裁決書再說

2018-06-28 18:09

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top