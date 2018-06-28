比漾廣場進軍電商 大玩直播秀

2018-06-28 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



比漾廣場27日起於Yahoo奇摩超級商城開店試營運，是北台灣首家進駐的百貨商場，這也是比漾廣場進軍電商重要第一步。

比漾廣場指出，比漾廣場雲店進軍電商較晚，但在平台經營方式將採不同作法。定位上秉持比漾廣場「人文、經典、好生活」的品牌核心價值，鎖定Home、Beauty、LifeStyle三項主軸。目標以分眾且深化的經營，打造出策展型溫度電商。

為了做出與其他電商不一樣的特色，比漾廣場以在地化、故事化、影像化、主題化、體驗化為經營策略，將一直以來在實體策展中的概念延伸至網路電商，消費者有機會透過線上消費與實體體驗的模式，完成虛實通路串接的購物體驗。

比漾廣場雲店試營運期間以Home、Beauty、LifeStyle為三大主軸，並廣邀200家品牌加入。除了SKII、KOSE、KANEBO、SHISEIDO 東京櫃、益康屋、PHILIPS、GARMIN、MAISON PROMAX…等館內重量級品牌。消費者也可以在比漾網路雲店1號買到比漾廣場實體店尚未販售的品牌及商品，包括了威寶家電、Howin HOME、Bissell 、IRIS、Jo Malone、AIRLIGHT、SodaStream等。

在消費體驗上，比漾廣場雲店計劃整合虛實平台的特性，提供升級版服務。將邀請鍋具界天王益康屋在比漾雲店成立品牌旗艦館，接著比漾廣場實體店第３季家用區改裝後將成立「Home學堂」廚藝體驗區。安排不同名廚進行現場料教學，並用LIVE直播方式分享於網路，打造有如「名廚到你家」的身歷其境。