親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

醫科生砍男友因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

巨陞董座兒：才剛買Apple TV送媽媽 怎知父母墜崖死亡

新加坡新創展 科技部與台灣業者前進東南亞

2018-06-28 18:31中央社 新加坡28日專電

新加坡Echelon新創展今天登場，科技部率9家新創業者成立台灣館，展現人工智慧（AI）、智慧醫療、智慧製造、數據分析成果，引領台灣高科技新創公司進入東南亞市場。

一年一度的新加坡Echelon新創展（Echelon AsiaSummit）被視為東南亞規模最大的新創展，吸引來自30國的250家廠商參展，今天起在新加坡博覽中心（Singapore Expo）展出兩天。

科技部產學及園區業務司司長邱求慧告訴中央社記者，政府積極推動新南向政策，科技部今年首度率團參與Echelon新創展，不僅和參展國業者有連結機會，也透過資源共享與政策交流，讓台灣新創業者步上國際舞台，提高在國際場域的能見度。

邱求慧說，這次共有9家新創業者隨同赴新加坡參展，包括4家智慧醫療領域業者、2家智慧製造業者，以及人工智慧、網路資訊安全與數據分析等領域業者。

台灣新創團隊研究成果多元，深受參觀買家關注，例如擁有全球唯一可用全血聚合(酉每)連鎖反應（PCR）檢測癌症的可攜式體外診斷裝置，可在一小時內獲悉檢測結果。

值得注意的是，台灣也有參展新創業者展出24小時動態血壓量測（ABPM）。業者王冠仁說，這是全球第一款可在夜晚使用不打擾病患、也能24小時連續量測的血壓計，可與遠端的醫生同步掌握並偵測生命徵象。

王冠仁表示，在這個全球高齡化社會中，包括老年、難治性高血壓、妊娠期及巴金森氏症等患者，都需要進行動態血壓監測。

台灣新創業者也運用影像大霸屏技術和自創縮圖網址技術，提升社群媒體1.5倍的按讚數，幫助使用者瞭解點閱數成長狀況。另有業者研發空氣電漿技術，讓製鞋時不再需要使用化學溶劑。

創業新加坡東南亞
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

掌握台日差異 Tomod’s攻上第三大藥妝

2018-06-28 17:32

桃園機場免稅店 韓樂天與新羅擬投標爭取經營

2018-06-28 17:19

房仲：新商辦帶動 頂級商辦租金走揚

2018-06-28 14:56

永大經營權之爭 公司派拿到四席董事及二獨董

2018-06-28 14:50

富邦媒+智冠 推遊戲點數卡

2018-06-28 14:43

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

經營權內戰！永大董監改選 公司派穩住優勢

2018-06-28 14:40

永大股東會改選董事 泛市場派獲2董事1獨董

2018-06-28 14:38

中正大學成立竹光黑金產學聯盟 再拚台灣竹業新經濟

2018-06-28 14:36

影／華航近年表現佳 獲利大增

2018-06-28 14:25

北市府將對拒檢之天然氣用戶開罰

2018-06-28 14:10

大江生醫滿單 看好6月營收續創新高

2018-06-28 13:09

搶攻暑假娛樂商機 富邦媒結盟智冠科技

2018-06-28 12:19

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

煙硝味濃厚 永大股東會投票過程推擠衝突

2018-06-28 11:36

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

食安新趨勢 全球買家台北國際食品展尋覓「粗味」

2018-06-28 09:13

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

業務最前線／跨界思考 擬定經營策略

2018-06-28 02:50

連鎖效應／成功是一種習慣

2018-06-28 02:50

自我經營／離職的藝術

2018-06-28 02:50

策略經營／吳宗恩…產品、服務 打造品牌力

2018-06-28 02:50

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

寒舍籌碼集中 市場無貨可吃

2018-06-28 01:18

大同股東會關鍵第三方 投下反對票

2018-06-28 01:18

泰山董座疾呼 家族應團結

2018-06-28 01:18

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

大同股東會 兩派激烈角力

2018-06-28 01:18

泰山經營權首戰 公司派勝

2018-06-28 01:18

台灣生技月 諾貝爾獎得主將開講

2018-06-28 00:42

台灣生技月 下月大咖齊聚

2018-06-28 00:42

高雄亞灣區特貿三 200億開發案公告招商

2018-06-28 00:31

美促禁買伊朗石油 中油、台塑化將配合調整

2018-06-28 00:27
看更多

熱門文章

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九江宜樺

2018-06-28 14:03

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

離岸風電躉購費太高？ 曾文生：國民黨時代就決定

2018-06-28 14:25

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

勞保年金何時能提前領？1張表教你算

2018-06-28 13:52

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

退休金遭砍 台開：邀請李家同駐村花蓮

2018-06-28 14:41

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

拒用肺發電可以這樣做 黃士修號召30萬人自救

2018-06-28 16:45

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top