新加坡新創展 科技部與台灣業者前進東南亞

2018-06-28 18:31 中央社 新加坡28日專電



新加坡Echelon新創展今天登場，科技部率9家新創業者成立台灣館，展現人工智慧（AI）、智慧醫療、智慧製造、數據分析成果，引領台灣高科技新創公司進入東南亞市場。

一年一度的新加坡Echelon新創展（Echelon AsiaSummit）被視為東南亞規模最大的新創展，吸引來自30國的250家廠商參展，今天起在新加坡博覽中心（Singapore Expo）展出兩天。

科技部產學及園區業務司司長邱求慧告訴中央社記者，政府積極推動新南向政策，科技部今年首度率團參與Echelon新創展，不僅和參展國業者有連結機會，也透過資源共享與政策交流，讓台灣新創業者步上國際舞台，提高在國際場域的能見度。

邱求慧說，這次共有9家新創業者隨同赴新加坡參展，包括4家智慧醫療領域業者、2家智慧製造業者，以及人工智慧、網路資訊安全與數據分析等領域業者。

台灣新創團隊研究成果多元，深受參觀買家關注，例如擁有全球唯一可用全血聚合(酉每)連鎖反應（PCR）檢測癌症的可攜式體外診斷裝置，可在一小時內獲悉檢測結果。

值得注意的是，台灣也有參展新創業者展出24小時動態血壓量測（ABPM）。業者王冠仁說，這是全球第一款可在夜晚使用不打擾病患、也能24小時連續量測的血壓計，可與遠端的醫生同步掌握並偵測生命徵象。

王冠仁表示，在這個全球高齡化社會中，包括老年、難治性高血壓、妊娠期及巴金森氏症等患者，都需要進行動態血壓監測。

台灣新創業者也運用影像大霸屏技術和自創縮圖網址技術，提升社群媒體1.5倍的按讚數，幫助使用者瞭解點閱數成長狀況。另有業者研發空氣電漿技術，讓製鞋時不再需要使用化學溶劑。