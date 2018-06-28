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打破60年傳統！理貨員如何翻身家樂福全球首位台籍老總

台泰4大產業鏈深化合作 簽署9項MOU

2018-06-28 13:10中央社 台北28日電

全國工業總會主辦的2018台泰產業鏈結高峰論壇今天在台北登場，議題鎖定食品生技、紡織、智慧城市與自動化四大領域，台泰雙方將簽署9項合作意向書（MOU），深化實質合作關係。

響應政府新南向政策，全國工業總會自2017年起，陸續與新南向目標國家包括印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和越南，搭建產業合作平台，藉此深化產業交流與合作關係。

2018台泰產業鏈結高峰論壇邀請泰國產業界來台交流合作，台泰雙方的工總、智庫與專業法人也將就食品生技、紡織、智慧城市與自動化等產業，簽署9項合作意向書。

經濟部次長龔明鑫在開幕式致詞時提到，泰國向來是台灣重要的經貿夥伴，台灣與泰國不僅經貿合作密切，就連Taiwan跟Thailand因發音相近，經常被外界混淆，顯示台泰彼此關係密不可分。

龔明鑫表示，今年的台泰合作議題將鎖定食品生技、紡織、智慧城市、自動化等四大領域，並進一步深化新興科技、技術人才、上下游產業鏈與品牌通路的合作，開創新商機，期盼台泰雙方未來在產業鏈上，包括技術、標準認證、人才與區域經貿市場等面向能夠優勢互補，共創雙贏。

全國工業總會理事長王文淵表示，泰國是台灣第12大貿易夥伴，2017年台泰雙邊貿易總額約107億美元，目前泰國政府正積極推動「泰國4.0」的大規模經濟轉型計畫，希望台泰雙方產業能夠立即深化、加強技術合作，建構更多生態產業，帶動雙方人才交流與產業創新，進而活絡雙方經貿關係，為區域經濟增添更多活力，創造互惠互利、共榮目標。

泰國智慧城市生技
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