親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柯文哲出席北車演習險遭拖鞋襲擊 上面寫這5個字…

台灣獼猴從保育類除名 教授：怎麼教學生？

土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48經濟日報 記者游智文╱即時報導

高力國際統計，今年上半年土地交易總額為907億元，將近千億元，創2007年、12年來調查以來同期新高，主要是部分縣市政府底價合宜的土地標案多，加上建商推案態度也一改過往保守，有實質推案需求，促使土地買氣攀升。

根據高力國際統計，第2季土地交易總額為494億元，為近10季以來單季新高，上半年土地交易總額達934億元，相較去年全年土地交易總額1218億元，已達近77%，若進一步對比2016年全年土地交易總額1087億元，更達近86%。

第2季前十大土地交易紀錄，高達九筆是建商或是具有建築背景的投資公司，僅有一筆為壽險業者。根據高力國際調查，第2季土地主要買家是建築業者，合計出手334億元購地，占整體土地交易比率約68%。

進一步分析土地成交背後的釋出來源，高達272億元是來自政府的土地標售案，占土地交易總額約55%。六都中又以新北市的政府土地交易標脫金額最高，達139億元，北市也有115億元，其餘四都分別在46~67億元之間。

高力國際調研部董事李日寶表示，第2季因政府釋出土地標案多，底價算是合宜，加上建商有實質推案需求，因此，促使本季土地交易金額攀升，光是上半年土地交易總額便已達907億元，為2007年調查同期以來新高紀錄。

圖／記者游智文攝影
圖／記者游智文攝影
分享

建商壽險業
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

一場球賽賣出100萬隻蠟筆 老字號台廠搭上世足熱

2018-06-28 11:09

打破60年傳統！理貨員翻身家樂福首位台籍老總

2018-06-28 11:06

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

煙硝味濃厚 永大股東會投票過程推擠衝突

2018-06-28 11:36

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

食安新趨勢 全球買家台北國際食品展尋覓「粗味」

2018-06-28 09:13

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

業務最前線／跨界思考 擬定經營策略

2018-06-28 02:50

連鎖效應／成功是一種習慣

2018-06-28 02:50

自我經營／離職的藝術

2018-06-28 02:50

策略經營／吳宗恩…產品、服務 打造品牌力

2018-06-28 02:50

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

寒舍籌碼集中 市場無貨可吃

2018-06-28 01:18

大同股東會關鍵第三方 投下反對票

2018-06-28 01:18

泰山董座疾呼 家族應團結

2018-06-28 01:18

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

大同股東會 兩派激烈角力

2018-06-28 01:18

泰山經營權首戰 公司派勝

2018-06-28 01:18

台灣生技月 諾貝爾獎得主將開講

2018-06-28 00:42

台灣生技月 下月大咖齊聚

2018-06-28 00:42

高雄亞灣區特貿三 200億開發案公告招商

2018-06-28 00:31

美促禁買伊朗石油 中油、台塑化將配合調整

2018-06-28 00:27

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

大同公司派與市場派都沒占上風 誰是關鍵的第三方？

2018-06-27 23:27

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

生技月將登場 三星生物製劑首度訪台

2018-06-27 20:59

7月起赴日消費免稅新制上路 JCB趁勢推刷卡回饋

2018-06-27 20:27

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

華航長榮過勞無解 機師工會醞釀罷工投票

2018-06-27 14:41

協商無果？ 華航：已調整機師勞動條件

2018-06-27 14:41

搶地！ 桃園中路標售 建商溢價46%得標

2018-06-27 14:38

搶攻暑假旺季 宏佳騰新車亮相

2018-06-27 14:12

陸客衰退 觀光飯店新兵逆勢上陣

2018-06-27 14:12
看更多

熱門文章

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

日圓先生榊原英資：中美貿易戰會出現最終協議

2018-06-27 14:43

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

搶地！ 桃園中路標售 建商溢價46%得標

2018-06-27 14:38

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

國泰世華廣設ATM 衝逾3700台 擠下台新當老二

2018-06-27 13:58

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

華航董座何煖軒：航空業面臨兩大挑戰

2018-06-27 13:33

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

西南海域可燃冰若開採 學者：可供台灣使用逾40年

2018-06-27 13:10

台積電中科7奈米廠擴建環差案 審查過關

2018-06-27 17:07

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

獨／能源計畫只到今年 學者憂可燃冰開採喊卡

2018-06-27 14:12

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

美元升息潮 銀行搶推高利定存

2018-06-27 14:41

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

中信銀ATM出包 系統調校已恢復正常

2018-06-27 12:35

台灣人愛提現！每826人擁一台ATM 世界第一

2018-06-27 16:36

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

勞保續保 投保薪資必須與被資遣前相同

2018-06-27 13:56

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top