土地交易市場發燒 上半年近千億創12年新高

2018-06-28 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



高力國際統計，今年上半年土地交易總額為907億元，將近千億元，創2007年、12年來調查以來同期新高，主要是部分縣市政府底價合宜的土地標案多，加上建商推案態度也一改過往保守，有實質推案需求，促使土地買氣攀升。

根據高力國際統計，第2季土地交易總額為494億元，為近10季以來單季新高，上半年土地交易總額達934億元，相較去年全年土地交易總額1218億元，已達近77%，若進一步對比2016年全年土地交易總額1087億元，更達近86%。

第2季前十大土地交易紀錄，高達九筆是建商或是具有建築背景的投資公司，僅有一筆為壽險業者。根據高力國際調查，第2季土地主要買家是建築業者，合計出手334億元購地，占整體土地交易比率約68%。

進一步分析土地成交背後的釋出來源，高達272億元是來自政府的土地標售案，占土地交易總額約55%。六都中又以新北市的政府土地交易標脫金額最高，達139億元，北市也有115億元，其餘四都分別在46~67億元之間。