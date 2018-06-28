永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44 中央社 桃園28日



永大機電今天上午在桃園廠舉辦股東會，會前股東排隊入場查驗時間冗長，引起股東不滿。投保中心代表於股東會發言指出，股東會刻意阻礙股東報到，就召集程序及決議方法表示異議。

永大今天股東會的入場程序複雜，現場查驗人員在桃園廠門口、股東會場入口及股東會門口設下3道查驗關卡。因查驗身分過程冗長拖延，使排隊隊伍停滯不前；到8時40分，會場外排隊的股東還沒有一個人進場。

永大機電今天股東會將改選新任董事9席（含獨立董事3人），牽涉經營權，市場派和公司派都強力動員。

永大股東會由董事許瑞鈞代理主席主持。司儀宣布，出席股數占比約74.3%後，進行開會。投保中心代表會中發言指出，永大股東會刻意阻礙股東報到，就召集程序及決議方法表示異議。

此外，市場派小股東陸續發言質疑公司治理，其中有股東質疑許瑞鈞長年待在國外，未來若接任董事長，對於永大公司營運恐無法掌握，且對於永大在中國大陸營運欠缺了解。

許瑞鈞回應表示，公司營運非董事長一人決策，有團隊合作，未來會在中國大陸上海掌握營運狀況。