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健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

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健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50聯合新聞網 綜合報導

圖片來源/臉書
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《MyFitness 幫妳顧小孩健身房》成立時主打「讓有小孩的媽媽也能有時間運動」吸引不少父母加入會員，然而日前健身房卻在上臉書公告，表示將會在近期結束營業，而老闆也在貼文中反省檢討健身房營運不善的理由，不少網友看到後則紛紛留言鼓勵老闆日後東山再起。

《MyFitness 幫妳顧小孩健身房》經營者日前在臉書中貼文，首先感嘆地表示：「也許大家覺得我們生意很好，上課的人很多，（但）上課人多不代表繳費的人多，繳費的人多，不代表有利潤」，他指出健身房這幾年的虧損算下來已有四千萬，而造成此種局面最關鍵的理由有幾點。

第一，忽略店面的地緣特性，他表示當初在選店面時，只考慮可以省下裝潢成本，「卻忽略了地點所產生的地緣特性」。第二，他表示自己太過相信他人，輕易相信金主口中說要投資，簽了合作意向書之後卻沒有收到半毛錢。第三周轉金額太大，以及員工薪資太高，他表示：「當時周轉的金額來到五十萬一個月」。

此外他也反省自己當初開店時沒有親自管理店面，而是營運全權交給店長，自己每個月只看營收金額，他表示：「但是這樣做是錯的，還是要適當的制度去管理店長」。另外他也認為當初自己展店速度過快，造成經營成本飆升，「都是用借來的錢在支撐公司的營運，但是很快就撐不住了」。

他表示經營的四千萬虧損是靠抵押父母房子才有辦法解決，因此在經過討論後決定在本月底結束營運，最後他也感嘆地表示：「創業維艱這句話人人知道，但是體驗過的人很少，我現在知道了。 謝謝大家的支持。」

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