大同公司派與市場派都沒占上風 誰是關鍵的第三方？

2018-06-27 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同27日股東會的提請討論案中，公司派與市場派都沒占上風，誰是關鍵的第三方? 頗讓外界推測紛紛。市場人士認為，大同的大股東名冊中，三圓建設合計持股超過一成，已具有關鍵的勢力，不容小覷。

大同董事長林郭文艷在股東會後被問及市場派持股日多，如何因應? 她表示，將在董事會中討論。至於是否有跟王光祥溝通，或是會有進一步的互動，她強調：「沒有接觸」。

大同經營權戰火並未隨著去年董事改選落幕，近年來市場派有多起勢力出現整合，尤其是王光祥父子去年開始投入買進大同股票，據了解，合計已投資53億元，分別以羅德、三雅等三家投資公司買進，合計持股10.01%；其中羅德持股4.45%、三雅持股2.95%，名列大同前10大股東名單中。

王光祥在日前的三圓股東會後表示，會持續增加大同持股；據了解，王光祥目標鎖定今年底前進駐大同董事會，表態願意參與大同經營，本身長期耕耘房地產事業的專業能力，若未來順利進入大同，公司旗下土地資產將進行最有效益的活化利用，構想深得市場派支持。

根據大同前10大股東名單持股，外傳市場派合計約持有大同超過35%，如果再加上鄭文逸姪女鄭佳佳、新大同及欣同等市場派持股，估算持股更高，較大同公司派可掌控的20%還高。法人觀察，大同的經營權之爭，恐將一路延燒到年底。

現今大同前10大股東名單中，第一大股東是渣打銀行受託，持股攀升至7. 44％；匯豐託金英證持股6.67%居次，高於大同集團旗下大同大學持股的6.19%、大同員工信託專戶持股的4.3%。法人觀察，大同長持持股不足的問題，恐是一項隱憂。