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餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00中央社 台北27日電

寒舍董事長賴英里傍晚宣布請辭。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
寒舍董事長賴英里傍晚宣布請辭。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
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美食聖經「米其林指南」首度登台，寒舍餐旅摘星成果亮眼，在競爭的市場占一席之地，但寒舍去年營運遭逢歷史低點，又逢董座賴英里請辭，如何繼續擦亮五星招牌，將是新任董座後續挑戰。

寒舍集團創辦人蔡辰洋，為企業家蔡萬春第三子、國泰集團第二代，他在1986年創辦寒舍集團，2002年更拓展集團業務至酒店業，把十信案期間賣掉的家族企業來來飯店買回，並更名為台北喜來登大飯店，被外界稱為是王子復仇。

蔡辰洋2010年引進艾美酒店品牌，台北寒舍艾美酒店年底開幕，正式插旗信義區一級戰區；以妻子賴英里英文名Ellie命名的寒舍艾麗酒店，2013年底同樣在信義區開幕，成為台灣最受矚目的服務業新星之一。

寒舍集團是台灣唯一擁有兩家國際品牌飯店，賴英里2015年12月中接任董事長，蔡辰洋卻不幸在2016年因心肌梗塞辭世，之後賴英里延續以美學、人文和藝術的經營特色，做出市場區隔，在國內外頗有盛名。她擔任董座任內，寒舍歷經上市掛牌、礁溪寒沐酒店開幕等重要里程碑。

今年3月，被視為美食聖經的米其林指南首度登台，摘星名單中，寒舍餐旅旗下台北喜來登「請客樓」餐廳獲「米其林二星」，台北喜來登「辰園」、「安東廳」及寒舍艾美「寒舍食譜」餐廳皆入選「米其林餐盤」推薦。

另外，米其林推薦旅館名單中，台北喜來登及寒舍艾美皆被評選為「4間房子（Top Class Comfort）」，象徵頂級舒適的住宿享受，摘星成果亮眼。

寒舍餐旅在競爭激烈的飯店市場占有一席之地，但是去年財報表現卻不理想，寒舍2017年合併營收新台幣41.9億元，年減0.63%，受台北喜來登裝修工程較多、認列礁溪寒沐初期成本較高影響，歸屬業主稅後淨利僅1.18億元，年減57.99%，每股盈餘1.06元，為歷史低點。

在館外餐飲與新礁溪寒沐酒店初期經營上，寒舍都面臨挑戰，寒舍餐旅原於南港展覽館內經營的兩個館外餐廳「寒舍樂廚」、「寒舍樂樂軒」中式餐廳，已在今年5月底約滿不續約，正式退出館外餐飲市場經營，聚焦新飯店開發的核心事業上。

且受礁溪當地市場高度競爭及新飯店供給不斷增加的影響，去年11月開幕的礁溪寒沐酒店，營收表現不如預期，寒舍表示，經營團隊正積極針對營運模式、各項成本費用調整與檢討，盼提升經營效能。

而位於南京東路新飯店目前預計2019年第4季開幕，寒舍餐旅將配合出租方「大陸建設」進行新酒店的各項設計規劃工作。

整體而言，面對市場競爭愈趨激烈，寒舍除繼續調整集團資源配置，提升管理效能及成本控制、開發不同市場客源外，也以多元行銷策略經營旗下飯店。在賴英里卸下董座職位後，寒舍餐旅與股東都期盼在新任董座的帶領下，能持續擦亮五星招牌。

寒舍餐旅喜來登賴英里
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