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7月起赴日消費免稅新制上路 JCB趁勢推刷卡回饋

2018-06-27 20:27聯合報 記者孫中英╱即時報導

JCB國際組織今天(27日)宣布，2018「夏日遊樂祭」重磅登場。自7月1日起至8月31日止，日本JCB指定購物優惠實體店家與台灣23間發卡會員機構合作，提供最高「免稅8% +購物折扣5%+刷卡回饋3%」超級優惠。

日本一向是台灣人心中旅遊國度首選，隨赴日交通航線拓展，光是今年1至4月，台灣赴日旅遊人次就較去年同期成長11.2%，已超過160萬人次。另外，自今年7月1日起，日本將實施免稅新制，進一步放寬外國人免退稅條件。

看準「旅日利多」將帶動下半年台灣人赴日消費熱潮，JCB國際組織今天宣布，推出暑假期間(7月1日到8月31日)，JCB卡友在以下的日本境內指定特約實體商店刷卡消費，可獲最高「免稅8%＋購物折扣5%＋刷卡回饋3%」優惠。這些商店包括日本「BIC CAMERA、BIC CAMERA GROUP Sofmap、BIC CAMERA GROUP Kojima、EDION (EDION電器)、Joshin (上新電機)、YAMADA (山田電機)、BEST (BEST電器)、藥妝品牌(BIC DRUG、松本清、札幌藥粧、鶴羽藥妝)、知名百貨(多慶屋、丸井百貨)」等。

此外，JCB國際組織也獨家打造，全台首座高達5.5米的「哆啦A夢大型貨櫃扭蛋機」，將在今年8月3日至8月5日，快閃現身台北站前新光三越前廣場，8月10日至8月12日移師高雄漢神巨蛋前廣場。活動期間內，卡友持今年7月1日以後單筆消費滿388元(含)以上JCB卡簽單一張，即可至活動攤位兌換「哆啦A夢扭蛋轉轉樂一夏」扭蛋參加資格一次，JCB將精選多項「哆啦A夢」繽紛好禮，歡迎民眾一起與哆啦A夢轉轉樂一夏。

JCB國際組織今天(27日)宣布，2018「夏日遊樂祭」重磅登場。圖／JCB提供
JCB國際組織今天(27日)宣布，2018「夏日遊樂祭」重磅登場。圖／JCB提供
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