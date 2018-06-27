7月起赴日消費免稅新制上路 JCB趁勢推刷卡回饋

2018-06-27 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



JCB國際組織今天(27日)宣布，2018「夏日遊樂祭」重磅登場。自7月1日起至8月31日止，日本JCB指定購物優惠實體店家與台灣23間發卡會員機構合作，提供最高「免稅8% +購物折扣5%+刷卡回饋3%」超級優惠。

日本一向是台灣人心中旅遊國度首選，隨赴日交通航線拓展，光是今年1至4月，台灣赴日旅遊人次就較去年同期成長11.2%，已超過160萬人次。另外，自今年7月1日起，日本將實施免稅新制，進一步放寬外國人免退稅條件。

看準「旅日利多」將帶動下半年台灣人赴日消費熱潮，JCB國際組織今天宣布，推出暑假期間(7月1日到8月31日)，JCB卡友在以下的日本境內指定特約實體商店刷卡消費，可獲最高「免稅8%＋購物折扣5%＋刷卡回饋3%」優惠。這些商店包括日本「BIC CAMERA、BIC CAMERA GROUP Sofmap、BIC CAMERA GROUP Kojima、EDION (EDION電器)、Joshin (上新電機)、YAMADA (山田電機)、BEST (BEST電器)、藥妝品牌(BIC DRUG、松本清、札幌藥粧、鶴羽藥妝)、知名百貨(多慶屋、丸井百貨)」等。