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獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

賴英里宣布請辭寒舍董座 聲明「個人因素」

暑假日本遊　JCB讓你最多省16%

2018-06-27 18:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

眾所期待的「JCB夏日遊樂祭」2018年也即將重磅登場！今年「JCB夏日遊樂祭」國外國內優惠內容升級再推出。自7月1日起至8月31日止，於日本地區集結JCB指定購物優惠實體店家，攜手台灣23間發卡會員機構祭出最高『免稅8% +購物折扣5%+刷卡回饋3%』之超級優惠，還可搭上日本夏日折扣季的順風車，讓持卡人拿著JCB卡消費，一卡在手、旅日刷卡優惠一波波、回饋多更多。

同時，結合風行世界各地的扭蛋機趣味體驗，獨家打造『哆啦A夢大型貨櫃扭蛋機』，滿載3,600顆精采扭蛋，驚喜現身台北與高雄，期望以更有趣、驚喜的創意與更多持卡人互動並在今年暑假掀起一波哆啦A夢「卡鏘」瘋潮，讓持卡人跟著JCB卡聰明享樂精彩無限。

JCB國際組織表示，日本是許多台灣人心目中旅遊的首選，去年台灣赴日本人數就高達460萬，創歷史新高紀錄，今年1-4月台灣赴日旅遊人次又較去年同期成長11.2%，超過160萬人次。再加上7月1日即將開始實施的日本免稅新制更放寬外國人的免退稅條件，看準各項旅日利多將帶動下半年國人旅日消費，JCB國際組織推出暑假期間JCB卡於日本境內指定特約實體商店刷卡消費。

JCB國際組織指出，特約實體商店包括日本百家連鎖家電品牌(BIC CAMERA、BIC CAMERA GROUP Sofmap、BIC CAMERA GROUP Kojima、EDION (EDION電器）、Joshin（上新電機）、YAMADA（山田電機）、BEST（BEST電器）、藥妝品牌（BIC DRUG、松本清、札幌藥粧、鶴羽藥妝）、知名百貨（多慶屋、丸井百貨），可享最高『免稅8%＋購物折扣5%＋刷卡回饋3%』。

此外，JCB國際組織在日本全國還有更多的交通、觀光、餐飲等各種好康優惠服務。憑消費滿額簽單還可以前往指定抽獎地點，最高價值2萬日幣的禮券等您來拿。讓您夏季衝日本，真的可以刷很大搶回饋，為您的暑假日本之行更添精彩歡樂。 （實際折扣依據各特約商店優惠活動條件以及免稅規範不同，以JCB官網活動網頁公告為準）

自7月1日起至8月31日止，於日本地區集結JCB指定購物優惠實體店家，攜手台灣2...
自7月1日起至8月31日止，於日本地區集結JCB指定購物優惠實體店家，攜手台灣23間發卡會員機構祭出最高『免稅8% +購物折扣5%+刷卡回饋3%』之超級優惠。　記者楊文琪／攝影
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免稅刷卡暑假
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