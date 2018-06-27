暑假日本遊 JCB讓你最多省16%

2018-06-27 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



眾所期待的「JCB夏日遊樂祭」2018年也即將重磅登場！今年「JCB夏日遊樂祭」國外國內優惠內容升級再推出。自7月1日起至8月31日止，於日本地區集結JCB指定購物優惠實體店家，攜手台灣23間發卡會員機構祭出最高『免稅8% +購物折扣5%+刷卡回饋3%』之超級優惠，還可搭上日本夏日折扣季的順風車，讓持卡人拿著JCB卡消費，一卡在手、旅日刷卡優惠一波波、回饋多更多。

同時，結合風行世界各地的扭蛋機趣味體驗，獨家打造『哆啦A夢大型貨櫃扭蛋機』，滿載3,600顆精采扭蛋，驚喜現身台北與高雄，期望以更有趣、驚喜的創意與更多持卡人互動並在今年暑假掀起一波哆啦A夢「卡鏘」瘋潮，讓持卡人跟著JCB卡聰明享樂精彩無限。

JCB國際組織表示，日本是許多台灣人心目中旅遊的首選，去年台灣赴日本人數就高達460萬，創歷史新高紀錄，今年1-4月台灣赴日旅遊人次又較去年同期成長11.2%，超過160萬人次。再加上7月1日即將開始實施的日本免稅新制更放寬外國人的免退稅條件，看準各項旅日利多將帶動下半年國人旅日消費，JCB國際組織推出暑假期間JCB卡於日本境內指定特約實體商店刷卡消費。

JCB國際組織指出，特約實體商店包括日本百家連鎖家電品牌(BIC CAMERA、BIC CAMERA GROUP Sofmap、BIC CAMERA GROUP Kojima、EDION (EDION電器）、Joshin（上新電機）、YAMADA（山田電機）、BEST（BEST電器）、藥妝品牌（BIC DRUG、松本清、札幌藥粧、鶴羽藥妝）、知名百貨（多慶屋、丸井百貨），可享最高『免稅8%＋購物折扣5%＋刷卡回饋3%』。