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評／台灣獼猴自保育類下架前 林務局充分揭露資訊了嗎

看好馬國新政府 日本東急不動產前進大馬房市

2018-06-27 15:27經濟日報 記者游智文╱即時報導

大馬政局61年來首次政黨輪替，許多之前投資大馬房市的民眾都擔心，自己的資產會不會受到影響？甚至有抽腿的打算。在此不安心理之下，日本前三大地產商的東急房地產今（27）日宣布結盟巨盛公司逆勢前進大馬房市，主要是著眼於其經濟成長動能、重大建設、人口紅利等有利條件。

上個月馬來西亞大選，全球矚目之下，結果出人意表，由92歲的馬哈迪當選出任首相，大馬政局 60多年來首次出現政黨輪替，對當地政壇及經濟發展都投下顆震撼彈，特別是對前政府的親中政策等訊息錯誤解讀，媒體上更是議論紛紛。

不過，在今（27）日的一場記者會當中，日本前三大地產商東急房地產卻宣布逆勢加碼前進大馬房市，與巨盛國際公司結盟在吉隆坡推出高檔酒店式公寓，以實際行動支持大馬新政府。

東急房地產董事長木內亮表示，政權輪替在民主國家是很正常的現象，對市場的影響也是短暫的，民眾對於房地產的投資還是要回歸基本面：經濟成長、基礎建設、人口成長等因素，大馬在這些方面的表現都是有目共睹的。

董事長木內指出，馬來西亞是東南亞國家中最具備外國人購入不動產的環境，主要理由，一是契約法規都是英文，法律制度完善，買賣雙方有保障；二、國際位置地位皆優秀多文化族群融合良善。

第三，有MM2H(第二家園計畫)，也就是有政府的支持歡迎國際人才定居；第四，即使是外國人也可以申請購屋貸款；第五是擁有世界級的設計與品質的優質房屋物件。

出席這場記者會的馬來西亞駐台代表、拿督馮淑娟也指出，雖然最近大馬政權更替了，但很多政策是有延續性的，不至於會有翻天覆地的改變，更何況馬國過去40多年來經濟都有6.5%左右的成長，人口平均年齡低於30歲，擁有很強的人口紅利，加上持續推動的「第二家園計畫」，更吸引一些外部的購屋需求，進而帶動近年來房市的蓬勃發展，馬國基本上是非常歡迎台灣人到當地投資房產的。

巨盛國際公司董事長彭群皓表示，看過東協很多國家的發展，還是最看馬來西亞的房市，即使最近市場上都說馬哈迪是反中，反一帶一路，但事實上很多說法都是錯誤的，特別是有些人將反對中國的標籤貼在首相馬哈迪身上，認為前首相納吉是親中派，而現任首相是反中派。這一點是不正確，馬來西亞和中國的合作的確越來越多，雖然新首相常常批評前首相和中國的合作，主要是針對有些合作是不透明且帶有中飽私囊的疑慮在裡面。像是阿里巴巴的投資，新首相就表示非常歡迎，他並不是逢中必反。

此外馬國新政府近日來發布了不少像是隆新高鐵、捷運環狀線以及東海岸鐵路，這些工程延緩，或是重新定合約的消息，主要就是想妥善規劃國家財政，並將馬國的利益擺在第一位。其中最受矚目的大概就是隆新高鐵的工程延緩，這項計劃延緩對吉隆坡房地產市場並不會帶來太大的衝擊，因為吉隆坡本身市場就具備足夠的吸引力，高鐵只能算是錦上添花。

倒是原本計劃在吉隆坡高鐵站附近打造的大馬城，預計要打造非常大量的高級住宅大樓，原先市場就有房屋供給過量的疑慮，所以現在這項計劃延緩，反能讓供需更趨平衡，對市場反而是正面的。

日本東急房地產宣布前進大馬房市，與巨盛國際公司結盟在吉隆坡推出高檔酒店式公寓。圖...
日本東急房地產宣布前進大馬房市，與巨盛國際公司結盟在吉隆坡推出高檔酒店式公寓。圖／業者提供
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馬來西亞房地產房市
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