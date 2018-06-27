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長照點線面／智慧社區 失智者樂園

2018-06-27 05:13經濟日報 劉庭軒

智慧化社區從既有的社區整合型服務網絡做延伸，藉由資訊管理系統平台將原本的服務模式，轉化成為一個對失智症友善的智慧化應用架構，提供社區內所有長輩優良的互動環境，讓長者可以有較多的活動與空間。

經由社區中群體參與式服務，對於整個長期失智症照護所需要的內容進行系統化、服務化的統整。建立一個對失智症友善的智慧社區，智慧化社區服務會協助委託用家，提供智慧居家服務、健康生理量測、緊急救援通報，讓家屬能夠安心與放心，同時讓受照顧的長輩也能感受到應有的尊重與友善對待。

我們營造一個安全、自由、可被管理的友善環境，藉由智慧科技工具，降低照顧失智長輩的大量人力負荷，把這樣的照護壓力分攤到整個社區中有意願提供協助的友善人們，試想一個以「社區」為單位的空間，遠比「家庭」來得大，卻可以同樣的安全，這是所有患者家屬最佳的協助，所有人都可以透過App參與全面性的照顧服務，真正落實有效運用人力，善用智慧科技的目標。

智慧化社區讓家屬能夠安心與放心，同時讓受照顧的長輩也能感受到應有的尊重與友善對待，更重要的是把所有數據都累積，建立一個可供長期追蹤與分析的架構，緊急狀況發生時，智慧化社區管理系統會立刻派送聯繫訊息到相關處所，例如受照顧者家屬的行動裝置或家裡面，以便他們能夠立刻配合協助老人家的需求。此外由於日間照顧中心中有較多的空間，所以也提供喘息照顧的服務。

透過資訊可視化有效協助失智長輩控制危險因子，讓原本分散無法彙整的資訊得到整合與統整，讓預警與工作分攤給所有能夠提供資源的團體與人們，透過點狀式的資料收集再彙整成為全面的照護，產生分析報表，變成一個友善也有效的照護環境，同時成為針對失智症長期照顧中最好的治療輔助與研究素材。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）

失智症長期照顧
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