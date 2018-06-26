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創業傑出獎4團隊勝出 每隊獎金200萬元

2018-06-26 18:49中央社 台北26日電

科技部創新創業激勵計畫第一梯次頒獎典禮今天舉行，由4組新創團隊獲得創業傑出獎，領域涵蓋生醫、創新科技與設計及資訊應用服務等，每隊皆可獲得新台幣200萬元獎金。

科技部指導，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「創新創業激勵計畫」，本梯次有166組新創團隊參與徵件，僅38組團隊入選，在第一次評選後選出18強，最終由8組進入決選，分別獲得「創業傑出獎」及「創業潛力獎」，今天舉行第一梯次頒獎典禮。

獲得創業傑出獎的為WeMED、臻崴生技、中山液晶、USPACE，每隊可獲得企業贊助100萬元創業基金及科技部提供的100萬元獎勵金；而SMELL OUT、惜得生醫、AQUASEN、阿龜微氣候則獲得創業潛力獎，每隊可獲得獎金25萬元。

科技部長陳良基指出，創新創業激勵計畫推動至今，共協助440組青創團隊，成立139家公司，帶動民間投入超過21.4億元的創業基金，創造553個就業機會，台灣年輕人有很多想法，但不應僅止於想法而沒有效力，當新創點子變成創造價值，團隊對點子的成就感及期待感就會不一樣，也培育出年輕人實現科技創業的夢想。

這次獲得創業傑出獎的4支團隊涵蓋生醫、創新科技與設計、以及資訊應用服務等領域，其中，WeMED提出全新概念的「低阻抗椎體成形術解決方案」，改善骨水泥可能滲漏的副作用；臻崴生技打破腫瘤傳統治療思維，透過阻斷微環境與腫瘤間交互作用，開發出抗體新藥。

由中山大學光電工程學系教授林宗賢帶領的中山液晶，發明可貼在玻璃的薄膜，只要透過手機APP等方式，就能達到讓玻璃隨時切換模糊、光暗、變成投影機投影用途等功能，未來可應用在商辦大樓和車子。

USPACE則以「共享車位」為概念，執行長宋捷仁說，他們建立平台，讓住戶所擁有的停車位在沒有使用時，可以釋出車位給其他人使用，還能賺取每月3000元到1萬不等的租金費用，民眾只需透過APP就能找到鄰近釋出的車位，節省找尋車位的時間，有效解決台北市等大都市車位不足問題。

宋捷仁指出，目前全台已有600多個共享停車位，用戶達2萬人，希望2022年可達3萬個共享停車位。

創業科技部
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