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世足／C羅12碼意外失手被逼平 葡萄牙落居分組第2仍晉級

國產署將標售北市都更宅 降價15％標的熱度高

2018-06-26 05:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國產署參與都更到了收成期，共有5處、89戶位於北市精華區的的都更分宅正公告標售中，將陸續於6月下旬至7月初開標，合計標售底價逾40億元。其中，內湖「聯勤三喜」最新公告標售底價降價15％，超吸睛，國產署官員表示「詢問度非常高」。

國產署高層表示，國產署是依據市場行情訂定底價，一段時間後就會依據最新行情重新定價，如果房價反彈，標售價也會提高。此次89戶都更分回宅，多數坪數較小、定價合理，高度期待可以順利標脫，充裕國庫。

正公告招標中的89戶都更分回宅，包括北市大安區的「耕曦」（42戶）、大同區的「永德言葉」（40戶）、內湖區的「碧湖君臨」（4戶）及「聯勤三喜」（2戶），以及新北市板橋區的「全陽圓」（1戶），標售底價總計42.4億元。

詢問度最高的是位於內湖區民權東路六段的2戶「聯勤三喜」，因周遭市場行情下滑，在市價重估之後，標售底價打了85折，降至3176萬元及3206萬元，為首次降價。

距捷運雙連站僅1分鐘路程、近中山北路二段的「永德言葉」為首次公告標售，周遭還建成公園、雙蓮國小、蓬萊國小、靜修女中、成淵高中等學綠地及學區。標售的40戶房地中，除兩戶為1樓店面，其餘皆為住宅，面積約25.56坪至66.37坪，相較中小坪數物件較多，標售底價介於2006萬至4471萬元。

國產署表示，「耕曦」將率先於6月28日開標，「永德言葉」將於7月2日開標，「碧湖君臨」、「聯勤三喜」及「全陽圓」則將於7月5日開標。

官員表示，預計下半年，還會有兩處新的都更分回國有房地，加入公告標售行列，包括位於北市大安區市民大道及建國南路交叉口的「明日博」（17戶），以及位於北市萬華區的「萬喆」（5戶）。

國產署都更
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