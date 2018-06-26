兩大關鍵…考驗買氣

2018-06-26 06:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



房產專家認為，地上權案「潤泰代官山」以低總價、長租概念銷售具有優勢；不過，該案性質屬於地上權案，因沒有房屋所有權，加上近年政府調高持有稅，因此接下來將面對市場對於「沒有所有權」，以及「地租分擔過高」兩大挑戰。

潤泰創新董事長簡滄圳表示，雖然「潤泰代官山」有房屋稅、地租較高的問題，不過周邊生活環境佳，不僅擁有松山車站三鐵共構，加上CITYLINK商場、日本「TSUTAYA BOOKSTORE」（蔦屋書店）環繞，相信這樣的生活機能便利的優勢，會克服持有稅較高的問題。

地上權案近年在政府頻頻調高持有稅下，地租壓力不小，以「潤泰代官山」來說，購屋者一年地租要分擔3萬元，加上房屋稅每年6,400元，等於一年的房地稅負要付3.64萬元，換算一個月要多支出3,022元；住展雜誌企研室經理何世昌表示，若以65年、月付約1.09萬元來說，加上房地稅負，相當於一個月約1.39萬元還是比周邊套房月租2萬元以上行情來得便宜，對市場仍有誘因。

另外，何世昌分析，地上權案因沒有房屋所有權，將挑戰國人有土斯有財的觀念，以目前市場的地上權案來說，僅之前的「華固新天地」賣得不錯，尤其當時售價僅市價55折，且年限長達70年，讓買方趨之若鶩，成為到目前最賣座的地上權案，也成功克服國人所有權的觀念，因此「潤泰代官山」能否接棒續行演出，成為市場關注焦點。