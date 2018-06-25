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商場風潮席捲台中 七期、八期、11期住商共榮

2018-06-25 19:08經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中掀起一波「商場風潮」！最新市調指出，繼七期T&R廣場、八期秀泰生活旗艦館陸續營運之後，11期洲際商圈也逐漸成形，業界預期，上述三區住商共榮效應持續擴大，房地產市場發展商機可期。

繼七期T&R廣場內日本蔦屋書店、泰國Woo-Cafe接連開幕，為豪宅聚落增添不少生活便利性、並再度炒熱店面行情之後；上周搶先試營運的秀泰生活旗艦館，也有望串連好市多、迪卡儂等連鎖商場，形成更大商圈，帶動八期生活圈持續繁榮。

至於11期洲際棒球場商圈，中信集團規劃的影城商場即將啟動，未來結合運動、時尚氛圍，也不斷拉抬周邊房市榮景。

七期T&R廣場開幕至今，日本蔦屋書店及泰國WOO-Cafe人潮絡繹不絕，用餐時間一位難求，集客力驚人，加上鄰近的三宅一生，已帶動附近商家業績成長30%以上。

此外，包括知名茶飲KOI Cafe也即將進駐市政北二路，周邊租金行情每坪3,000元起跳。

八期秀泰生活旗艦館號稱擁有中南部最大「超級巨幕廳」，以及全台最奢華「柏晶廳」的秀泰影城已於日前搶先開幕，吸引眾多人潮。

秀泰生活旗艦館賣場面積達2.4萬坪，全館結合購物、美食、藝文、電影等的大型複合式商場，豐富多元的百貨機能可滿足民生需求，勢必對周邊房市交易增添不少助攻力道。

鄰近秀泰生活旗艦館，享有捷運、公園、商城、學區等機能優勢的新成屋遠雄「文心匯」、聚合發「湖心泊」，以及預售案同興協記「見山」等，就特別受到自住客青睞，都有不錯銷售表現。

其中，遠雄「文心匯」已進入最後銷售階段，建商持續看好八期發展，在正對捷運G12站另還有一個中小坪數、34層規劃的鋼骨大樓新案即將進場，備受市場關注。

而目前釋出60坪四房、72坪雙主臥大四房的聚合發「湖心泊」，在換屋市場同有高度詢問。

11期洲際商圈則被視為台版的東京巨蛋，結合運動、休閒、餐飲等新消費型態，可望成為下一個受矚目的商圈，近期陸續吸引龍寶、惠宇、國泰、大毅、永福等知名建商進駐推案。

位於洲際棒球場首排的永福地產「洲際W」，業者6月初組隊遠赴東京，參訪東京巨蛋周邊商圈發展，以及實地觀摩當地大樓型社區，希望循東京巨蛋周邊住宅與商圈共生模式，為「洲際W」個案打造專屬特色。

洲際商圈前後有十多處公園，距捷運站點車程只需10分鐘，未來將有連接台中港、台中國際機場等地點的雙港輕軌，南來北往相當便利，個案開價在「3」字頭，成為首購、首換購屋新興區。

目前，此區推案包括大毅建設位於山西路、山西中街新案，規劃2至3房、30至40坪；位於823公園首排的惠宇「PARK 23」，產品規劃60至80坪、開價35萬至40萬元。

區域人氣指標的永福「洲際W」，規劃2至4房、27至45坪，開價27萬至30萬元，不僅均一價、打卡團購再折扣手法吸晴，即將推出線上購屋下訂服務更是房產首創。

七期T&R廣場內日本蔦屋書店、泰國Woo-Cafe接連開幕，為豪宅聚落增添不少生...
七期T&R廣場內日本蔦屋書店、泰國Woo-Cafe接連開幕，為豪宅聚落增添不少生活便利性、並再度炒熱店面行情。記者宋健生／攝影
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11期洲際商圈則被視為台版的東京巨蛋，結合運動、休閒、餐飲等新消費型態，可望成為...
11期洲際商圈則被視為台版的東京巨蛋，結合運動、休閒、餐飲等新消費型態，可望成為下一個受矚目的商圈，近期陸續吸引龍寶、惠宇、國泰、大毅、永福等知名建商進駐推案。記者宋健生／攝影
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秀泰生活旗艦館賣場面積達2.4萬坪，全館結合購物、美食、藝文、電影等的大型複合式...
秀泰生活旗艦館賣場面積達2.4萬坪，全館結合購物、美食、藝文、電影等的大型複合式商場，豐富多元的百貨機能可滿足民生需求，勢必對八期周邊房市交易增添不少助攻力道。記者宋健生／攝影
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